Indico ist eine funktionsreiche Eventmanagement-Plattform, die am CERN – dem Geburtsort des Webs – entwickelt wurde, um alles von kleinen Seminaren bis hin zu globalen wissenschaftlichen Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern zu koordinieren. Es verwaltet die Einreichung von Abstracts und Peer-Reviews, mehrspurige Agenden, Tagungsberichte, Raumreservierungen, Registrierung, Zahlungen und den Druck von Namensschildern in einem einzigen integrierten System.

Das Selbst-Hosting von Indico auf Ihrem VPS bewahrt sensible Teilnehmerdaten, Abstracts und wissenschaftliche Einreichungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, vermeidet SaaS-Gebühren pro Veranstaltung für große Konferenzen und ermöglicht es Ihnen, Themen, Plugins und Authentifizierung an die institutionellen Anforderungen anzupassen.