Jelly-Clipper mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Begleit-App fÃ¼r Jellyfin, die Video-Clips aus Ihrer Medienbibliothek erstellt, teilt und verwaltet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Jelly-Clipper
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jelly-Clipper erstellen kÃ¶nnen
Jelly-Clipper ist ein quelloffenes Web-Begleitprogramm fÃ¼r Jellyfin, das jeden Moment in Ihrer Medienbibliothek in einen teilbaren Clip verwandelt. FÃ¼gen Sie eine Jellyfin-Video-URL ein, wÃ¤hlen Sie einen Start- und Endpunkt, und Jelly-Clipper erstellt einen permanenten Clip, der neben Ihrer Bibliothek gespeichert und fÃ¼r jeden authentifizierten Jellyfin-Benutzer auf Ihrer Instanz zugÃ¤nglich ist.
Das Selbst-Hosting von Jelly-Clipper auf einem VPS hÃ¤lt Clips, heruntergeladene Quelldateien und die SQLite-Datenbank auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Uploads von Drittanbietern, ohne Ã¶ffentliche Freigabedienste und mit einem geplanten Cron-Job, der automatisch Speicherplatz zurÃ¼ckgewinnt, indem er zwischengespeicherte Originale lÃ¶scht, die Ã¤lter sind als Ihr Aufbewahrungszeitraum.
Hauptmerkmale von Jelly-Clipper
URL-basiertes Clipping
FÃ¼gen Sie eine Jellyfin-Video-URL ein und definieren Sie Start- und Endzeitstempel, um einen Clip zu generieren, ohne den Browser zu verlassen.
Jellyfin-Authentifizierung
Verwendet Jellyfin-Benutzerkonten wieder, sodass nur Mitglieder Ihrer Jellyfin-Instanz Clips ansehen, erstellen oder verwalten kÃ¶nnen.
Permanente Clip-Bibliothek
Gespeicherte Clips bleiben unbegrenzt in jedem Benutzerprofil erhalten, mit teilbaren Links, die fÃ¼r den Rest der Instanz zugÃ¤nglich sind.
Intelligente lokale Wiedergabe
Erkennt, wenn die ursprÃ¼ngliche Mediendatei lokal gemountet ist, und spielt sie direkt ab, um unnÃ¶tige Downloads oder Transkodierungen zu Ã¼berspringen.
Automatisierte Bereinigung
Ein konfigurierbarer Cron-Job entfernt heruntergeladene Quelldateien nach einem Aufbewahrungszeitraum, damit das Videovolumen unter Kontrolle bleibt.
Warum Jelly-Clipper auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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