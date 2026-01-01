Jelly-Clipper ist ein quelloffenes Web-Begleitprogramm fÃ¼r Jellyfin, das jeden Moment in Ihrer Medienbibliothek in einen teilbaren Clip verwandelt. FÃ¼gen Sie eine Jellyfin-Video-URL ein, wÃ¤hlen Sie einen Start- und Endpunkt, und Jelly-Clipper erstellt einen permanenten Clip, der neben Ihrer Bibliothek gespeichert und fÃ¼r jeden authentifizierten Jellyfin-Benutzer auf Ihrer Instanz zugÃ¤nglich ist.

Das Selbst-Hosting von Jelly-Clipper auf einem VPS hÃ¤lt Clips, heruntergeladene Quelldateien und die SQLite-Datenbank auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Uploads von Drittanbietern, ohne Ã¶ffentliche Freigabedienste und mit einem geplanten Cron-Job, der automatisch Speicherplatz zurÃ¼ckgewinnt, indem er zwischengespeicherte Originale lÃ¶scht, die Ã¤lter sind als Ihr Aufbewahrungszeitraum.