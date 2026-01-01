Keycloak mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Unternehmensfähiges Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagement mit Unterstützung für SSO, OAuth2 und SAML.
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Was Sie mit Keycloak erstellen können
Keycloak ist eine praxiserprobte Open-Source-Plattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement, entwickelt von Red Hat und in die CNCF aufgenommen. Es verwaltet Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung, Social Login, LDAP/Active Directory-Föderation und rollenbasierte Zugriffskontrolle — wodurch die Notwendigkeit entfällt, für jede bereitgestellte Anwendung benutzerdefinierte Authentifizierungssysteme zu erstellen.
Das Selbst-Hosting von Keycloak auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Benutzeranmeldeinformationen und Sitzungsdaten, während Sie die Pro-Benutzer-Preise von Cloud-IAM-Diensten vermeiden. Diese Bereitstellung verwendet PostgreSQL für eine produktionsreife Persistenz, wodurch sie sich von Anfang an zur Sicherung echter Workloads eignet.
Hauptmerkmale von Keycloak
Single Sign-On
Ermöglichen Sie Benutzern, sich einmal zu authentifizieren und auf alle verbundenen Anwendungen zuzugreifen, ohne Anmeldeinformationen erneut eingeben zu müssen, wodurch Reibungsverluste reduziert und die Sicherheitslage verbessert werden.
Multi-Faktor-Authentifizierung
Fügen Sie OTP, WebAuthn und benutzerdefinierte Authentifikatoren zu jedem Anmelde-Workflow hinzu, ohne Ihre Anwendungen zu ändern.
Identitäts-Brokering
Authentifizierung an Google, GitHub, Azure AD oder einen beliebigen OIDC-/SAML-Anbieter delegieren, während Ihre Benutzerdatenbank zentral bleibt.
Benutzerföderation
Benutzer von bestehenden LDAP- oder Active Directory-Servern synchronisieren und authentifizieren, ohne das Verzeichnis zu migrieren.
Feingranulare Autorisierung
Definieren Sie Rollen, Gruppen und Berechtigungen auf Ressourcenebene über mehrere isolierte Bereiche hinweg für mandantenfähige Bereitstellungen.
Warum Keycloak auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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