Shaarli mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
PersÃ¶nlicher, minimalistischer, superschneller Lesezeichendienst, der alles in einer einzigen Flatfile-Datenbank speichert â€“ kein SQL erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shaarli erstellen kÃ¶nnen
Shaarli ist ein persÃ¶nlicher, minimalistischer Bookmarking-Dienst, der als selbst gehosteter Ersatz fÃ¼r das ursprÃ¼ngliche del.icio.us konzipiert wurde. Er speichert jedes Lesezeichen in einer einzigen flachen PHP-Datei â€“ kein Datenbankserver, keine Migrationen, keine Schema-Upgrades â€“ und rendert einen Ã¼bersichtlichen, umgekehrt chronologischen Feed aus Links, Notizen und Microblog-Ã¤hnlichen Updates, die Sie pro Element Ã¶ffentlich, privat oder gemischt halten kÃ¶nnen.
Das Selbst-Hosting von Shaarli auf Ihrem VPS bietet Ihnen ein privates Link-Archiv unter Ihrer eigenen Domain, einen RSS/Atom-Feed Ihrer Freigaben, ein Markdown-freundliches Notizsystem und ein Bookmarklet plus mobile API, die jeden Browser oder jede App in ein Ein-Klick-Speicherziel verwandelt. Der gesamte Stack ist ein einzelner PHP-Container, der von einer JSON-Datei unterstÃ¼tzt wird â€“ Backups sind eine einfache Dateikopie.
Hauptmerkmale von Shaarli
Flatfile-Speicher
Lesezeichen leben in einem einzigen PHP-Datenspeicher, ohne Datenbankserver zum Installieren, Optimieren oder Sichern â€“ kopieren Sie die Datei und Sie haben Ihr Archiv.
Umgekehrt chronologischer Stream
Jedes Lesezeichen, jede Notiz oder jeder Microblog-Beitrag landet in einer Ã¼bersichtlichen Zeitleiste mit Tags, Volltextsuche und datenschutzrelevanten Einstellungen pro Link.
RSS- und Atom-Feeds
Integrierte RSS- und Atom-Feeds verwandeln Ihr Shaarli in einen Ã¶ffentlichen Link-Blog oder eine private Feed-Reader-Quelle â€“ funktioniert mit jeder Reader-App.
Bookmarklet und REST API
Speichern Sie Links von jedem Browser mit dem gebÃ¼ndelten Bookmarklet, oder pushen Sie sie von mobilen und Desktop-Apps mithilfe der typisierten REST-API.
Markdown-Notizen
Schreiben Sie lÃ¤ngere Notizen und Mikroblog-BeitrÃ¤ge in Markdown neben Lesezeichen, mit optionaler Ã¶ffentlicher Sichtbarkeit zum Teilen.
Geringer Platzbedarf
Ein einzelner PHP-Container ohne Datenbankserver lÃ¤uft bequem auf den kleinsten VPS-PlÃ¤nen, ohne mit anderen Apps um Ressourcen zu konkurrieren.
Warum Shaarli auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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