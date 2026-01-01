OpenProject mit einem Klick installieren.
Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Aufgabenverfolgung, Gantt-Planung, Agile Boards und Zeiterfassung in einer selbst gehosteten Anwendung abdeckt.
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Was Sie mit OpenProject erstellen können
OpenProject ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Teams eine selbst gehostete Alternative zu Jira, Asana und Basecamp bietet. Sie deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Aufgaben- und Fehlerverfolgung über die Gantt-Zeitplanung, Agile Boards (Scrum und Kanban) bis hin zur integrierten Zeiterfassung – in einer einzigen Anwendung. Im Gegensatz zu SaaS-Tools bleiben bei der Selbsthosting-Lösung alle Projektdaten, Zeitpläne und Teamkommunikation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Teams in der Softwareentwicklung, im Ingenieurwesen, in Regierungsbehörden und Bauunternehmen nutzen OpenProject, um komplexe, Multi-Team-Projekte mit strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu verwalten. Diese Vorlage stellt OpenProject mit dedizierten Web-, Hintergrund-Worker- und PostgreSQL-Diensten bereit, die der empfohlenen Produktionsarchitektur folgen.
Hauptmerkmale von OpenProject
Arbeitspaketverfolgung
Erstellen und verwalten Sie Aufgaben, Fehler, User Stories und Meilensteine mit umfangreichen Metadaten, Hierarchien und Beziehungen zwischen Elementen.
Gantt-Zeitplanplanung
Planen Sie die Arbeit über die Zeit hinweg mit interaktiven Gantt-Diagrammen, Abhängigkeiten und Meilensteinverfolgung für mehrphasige Projekte.
Agile Boards
Führen Sie Scrum-Sprints oder Kanban-Workflows mit Drag-and-Drop-Boards, Backlog-Verwaltung und Velocity-Tracking durch.
Zeit- und Kostenverfolgung
Erfassen Sie Zeiten für Arbeitspakete, legen Sie Budgets fest und erstellen Sie Kostenberichte, um Projekte im Zeitplan und innerhalb des Budgets zu halten.
GitHub & GitLab Integration
Verknüpfen Sie Pull-Requests und Commits direkt mit Arbeitspaketen und bieten Sie Entwicklern und Projektmanagern so einen einheitlichen Überblick über den Fortschritt.
Warum OpenProject auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.