OpenProject ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Teams eine selbst gehostete Alternative zu Jira, Asana und Basecamp bietet. Sie deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Aufgaben- und Fehlerverfolgung über die Gantt-Zeitplanung, Agile Boards (Scrum und Kanban) bis hin zur integrierten Zeiterfassung – in einer einzigen Anwendung. Im Gegensatz zu SaaS-Tools bleiben bei der Selbsthosting-Lösung alle Projektdaten, Zeitpläne und Teamkommunikation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.

Teams in der Softwareentwicklung, im Ingenieurwesen, in Regierungsbehörden und Bauunternehmen nutzen OpenProject, um komplexe, Multi-Team-Projekte mit strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu verwalten. Diese Vorlage stellt OpenProject mit dedizierten Web-, Hintergrund-Worker- und PostgreSQL-Diensten bereit, die der empfohlenen Produktionsarchitektur folgen.