Traccar ist ein umfassendes Open-Source-GPS-Ortungssystem, das über 200 Kommunikationsprotokolle unterstützt und mit praktisch jedem auf dem Markt erhältlichen GPS-Gerät funktioniert. Organisationen jeder Größe nutzen Traccar, um Fahrzeuge, Vermögenswerte und Personal in Echtzeit über eine intuitive Weboberfläche mit interaktiven Karten, Geofence-Zonen, Geschwindigkeitswarnungen und detaillierten Fahrtenberichten zu überwachen.

Das Selbst-Hosting von Traccar auf Ihrem eigenen VPS eliminiert wiederkehrende Lizenzgebühren pro Gerät, die von kommerziellen Plattformen erhoben werden, und hält sensible Standortdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Diese Vorlage stellt Traccar mit einer PostgreSQL-Datenbank für die zuverlässige, langfristige Speicherung von Tracking-Historie, Routen und Analysen bereit.