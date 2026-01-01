Open-Source GPS-Tracking-Plattform mit Unterstützung für über 200 Protokolle zur Echtzeit-Überwachung von Flotten und Anlagen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Traccar erstellen können
Traccar ist ein umfassendes Open-Source-GPS-Ortungssystem, das über 200 Kommunikationsprotokolle unterstützt und mit praktisch jedem auf dem Markt erhältlichen GPS-Gerät funktioniert. Organisationen jeder Größe nutzen Traccar, um Fahrzeuge, Vermögenswerte und Personal in Echtzeit über eine intuitive Weboberfläche mit interaktiven Karten, Geofence-Zonen, Geschwindigkeitswarnungen und detaillierten Fahrtenberichten zu überwachen.
Das Selbst-Hosting von Traccar auf Ihrem eigenen VPS eliminiert wiederkehrende Lizenzgebühren pro Gerät, die von kommerziellen Plattformen erhoben werden, und hält sensible Standortdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle. Diese Vorlage stellt Traccar mit einer PostgreSQL-Datenbank für die zuverlässige, langfristige Speicherung von Tracking-Historie, Routen und Analysen bereit.
Hauptmerkmale von Traccar
200+ Geräteprotokolle
Verbinden Sie praktisch jeden GPS-Tracker, OBD-Dongle oder jede Smartphone-App mit integrierter Unterstützung für über 200 Kommunikationsprotokolle.
Echtzeit-Kartenverfolgung
Gerätepositionen live auf interaktiven OpenStreetMap oder Google Maps mit automatischen Updates und Routenvisualisierung überwachen.
Geofencing und Benachrichtigungen
Definieren Sie Geofence-Zonen und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen für Ein- und Austritte, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Bewegungsereignisse.
Flottenberichte
Erstellen Sie umfassende Berichte für Fahrten, Stopps, Entfernung, Kraftstoffverbrauch und Fahrerverhaltensanalyse.
Mehrbenutzerzugriff
Benutzerkonten mit berechtigungsbasierter Gerätefreigabe für Teams, Abteilungen oder Kunden erstellen.
REST API Integration
Integrieren Sie Tracking-Daten mit externen Systemen und Dashboards über eine gut dokumentierte REST-API.
Warum Traccar auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.