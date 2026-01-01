Yopass als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Verschlüsselter Dienst zur sicheren Weitergabe von Passwörtern und sensiblen Daten über selbstzerstörende Einmal-Links.
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Was Sie mit Yopass erstellen können
Yopass ist ein quelloffener, verschlüsselter Dienst zum Teilen von Geheimnissen, mit dem Sie Passwörter, Token und sensible Dateien sicher teilen können, ohne sie in E-Mail-Threads, Chat-Protokollen oder Support-Tickets zu hinterlassen. Geheimnisse werden im Browser mithilfe von OpenPGP verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden – der Entschlüsselungsschlüssel erreicht niemals den Server, sodass selbst der Host Ihre Geheimnisse nicht lesen kann. Jedes Geheimnis erhält eine einzigartige Einmal-URL, die sich nach dem Ansehen oder nach einer konfigurierbaren Ablaufzeit automatisch selbst zerstört.
Das Selbst-Hosting von Yopass auf Ihrem VPS bietet Ihrer Organisation einen privaten, auditierbaren Kanal zum Teilen von Anmeldeinformationen und sensiblen Konfigurationsdaten. Es gibt keine zu verwaltenden Konten, kein Tracking und keine Klartextspeicherung – nur eine saubere Oberfläche für den sicheren Austausch von Geheimnissen innerhalb von Teams oder mit externen Parteien.
Hauptmerkmale von Yopass
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Geheimnisse werden im Browser mithilfe von OpenPGP vor der Übertragung verschlüsselt, wodurch sichergestellt wird, dass der Server niemals Zugriff auf unverschlüsselte Daten hat.
Einmal-Links
Jedes Geheimnis erzeugt eine einzigartige URL, die nach der ersten Ansicht dauerhaft zerstört wird, wodurch ein unbefugter erneuter Zugriff verhindert wird.
Konfigurierbarer Ablauf
Legen Sie fest, dass Geheimnisse nach Stunden, Tagen oder Wochen automatisch ablaufen, damit vergessene Links nicht zum Abrufen veralteter sensibler Daten verwendet werden können.
Benutzerdefinierter Passwortschutz
Fügen Sie einem Geheimnis eine optionale Passphrase hinzu, für eine zusätzliche Schutzebene, die über den Einmal-Link selbst hinausgeht.
Dateifreigabe
Laden Sie verschlüsselte Dateien zusammen mit Text-Geheimnissen hoch und teilen Sie sie, wobei die Streaming-Verschlüsselung die Dateiinhalte Ende-zu-Ende privat hält.
Keine Konten erforderlich
Empfänger greifen über einen direkten Link ohne Anmeldung auf Geheimnisse zu, was das Teilen von Anmeldeinformationen mit externen Auftragnehmern oder Kunden reibungslos macht.
Warum Yopass auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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