Yopass ist ein quelloffener, verschlüsselter Dienst zum Teilen von Geheimnissen, mit dem Sie Passwörter, Token und sensible Dateien sicher teilen können, ohne sie in E-Mail-Threads, Chat-Protokollen oder Support-Tickets zu hinterlassen. Geheimnisse werden im Browser mithilfe von OpenPGP verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden – der Entschlüsselungsschlüssel erreicht niemals den Server, sodass selbst der Host Ihre Geheimnisse nicht lesen kann. Jedes Geheimnis erhält eine einzigartige Einmal-URL, die sich nach dem Ansehen oder nach einer konfigurierbaren Ablaufzeit automatisch selbst zerstört.

Das Selbst-Hosting von Yopass auf Ihrem VPS bietet Ihrer Organisation einen privaten, auditierbaren Kanal zum Teilen von Anmeldeinformationen und sensiblen Konfigurationsdaten. Es gibt keine zu verwaltenden Konten, kein Tracking und keine Klartextspeicherung – nur eine saubere Oberfläche für den sicheren Austausch von Geheimnissen innerhalb von Teams oder mit externen Parteien.