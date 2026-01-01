SpacetimeDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Relationale Datenbank und Anwendungsserver in einem — Clients verbinden sich direkt und führen Logik innerhalb der Datenbank mit Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich aus.
Wählen Sie einen VPS-Plan für SpacetimeDB
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SpacetimeDB erstellen können
SpacetimeDB eliminiert den traditionellen Backend-Stack, indem es eine relationale Datenbank und einen Anwendungsserver in einem einzigen bereitstellbaren Prozess kombiniert. Anstatt eine separate API-Schicht zwischen Ihren Clients und Daten zu pflegen, verbinden sich Clients direkt mit SpacetimeDB und führen serverseitige Logik – sogenannte Module – direkt in der Datenbank aus. Entwickelt in Rust mit In-Memory-Zustand und Write-Ahead-Log-Persistenz, liefert es konsistente Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich ohne zusätzliche Dienste.
Das Selbst-Hosting von SpacetimeDB auf einem VPS bietet Ihnen dedizierte CPU und RAM – die primären Leistungshebel für seine In-Memory-Architektur – während alle Anwendungsdaten und Modulcodes unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben, ohne Vendor Lock-in.
Hauptmerkmale von SpacetimeDB
Keine separate API-Schicht
Kunden verbinden sich direkt mit der Datenbank und führen Module darin aus, wodurch eine ganze Ebene von Webservern, Nachrichtenwarteschlangen und APIs durch einen einzigen Prozess ersetzt wird.
Echtzeit-Abonnements
Clients abonnieren Tabellenänderungen und erhalten sofort eine automatische Delta-Synchronisierung — kein Polling, kein separater WebSocket-Server erforderlich.
Modulbasierte Logik
Schreiben Sie serverseitige Anwendungslogik in Rust oder C# und stellen Sie sie als kompiliertes Modul direkt in der Datenbank bereit, für optimale Leistung und Sicherheit.
In-Memory mit Persistenz
Der gesamte Anwendungszustand wird für schnelle Lesezugriffe im Speicher gehalten, während ein Write-Ahead-Log sicherstellt, dass Daten Neustarts und Abstürze ohne komplexe Backup-Einrichtungen überstehen.
Produktionserprobt
Betreibt das gesamte Backend von BitCraft Online, einem Massively-Multiplayer-Spiel, bei dem der gesamte Echtzeit-Zustand von einer einzigen SpacetimeDB-Instanz verwaltet wird.
Warum SpacetimeDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.