SpacetimeDB eliminiert den traditionellen Backend-Stack, indem es eine relationale Datenbank und einen Anwendungsserver in einem einzigen bereitstellbaren Prozess kombiniert. Anstatt eine separate API-Schicht zwischen Ihren Clients und Daten zu pflegen, verbinden sich Clients direkt mit SpacetimeDB und führen serverseitige Logik – sogenannte Module – direkt in der Datenbank aus. Entwickelt in Rust mit In-Memory-Zustand und Write-Ahead-Log-Persistenz, liefert es konsistente Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich ohne zusätzliche Dienste.

Das Selbst-Hosting von SpacetimeDB auf einem VPS bietet Ihnen dedizierte CPU und RAM – die primären Leistungshebel für seine In-Memory-Architektur – während alle Anwendungsdaten und Modulcodes unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben, ohne Vendor Lock-in.