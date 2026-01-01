Erugo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Dateifreigabeplattform mit benutzerfreundlichen Freigabelinks, Passwortschutz, Ablaufkontrollen und individuellem Branding.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Erugo erstellen kÃ¶nnen
Erugo ist eine selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die auf Laravel und Vue.js basiert und es Ihnen ermÃ¶glicht, Dateien sicher zu senden und zu empfangen, ohne auf Cloud-Speicherdienste angewiesen zu sein. Freigaben verwenden benutzerfreundliche URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, und jede Ãœbertragung kann mit einem Passwort geschÃ¼tzt, auf ein Download-Limit begrenzt oder so eingestellt werden, dass sie nach einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Zeit automatisch ablÃ¤uft.
Im Gegensatz zu abonnementbasierten Cloud-Diensten speichert Erugo alle Dateien auf Ihrem eigenen VPS, ohne dass Speicherlimits durch eine Preisstufe auferlegt werden. Eine Reverse-Share-Funktion ermÃ¶glicht es GÃ¤sten, Dateien Ã¼ber einen einmaligen Einladungslink direkt auf Ihren Server hochzuladen, und anpassbares Branding sorgt dafÃ¼r, dass die BenutzeroberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Domain passt.
Hauptmerkmale von Erugo
Benutzerfreundliche Teilen-Links
Freigaben verwenden lesbare, einprÃ¤gsame URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, wodurch Links einfacher mÃ¼ndlich oder schriftlich kommuniziert werden kÃ¶nnen.
Passwort- und Ablaufkontrollen
SchÃ¼tzen Sie jede Freigabe mit einem Passwort, legen Sie eine maximale Download-Anzahl fest oder planen Sie eine automatische Ablaufzeit, damit Dateien nicht unbegrenzt zugÃ¤nglich bleiben.
Freigabe-Uploads rÃ¼ckgÃ¤ngig machen
Generieren Sie einen Nur-Upload-Einladungslink, damit GÃ¤ste Dateien direkt auf Ihren Server hochladen kÃ¶nnen, ohne ein Konto oder Zugriff auf das Admin-Panel zu benÃ¶tigen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn eine Freigabe heruntergeladen wird oder wenn ein Gast einen Reverse-Share-Upload abschlieÃŸt, ohne dass eine manuelle ÃœberprÃ¼fung erforderlich ist.
Benutzerdefiniertes Branding und Designs
Passen Sie Logos, HintergrÃ¼nde und Farbthemen an, damit die Dateifreigabe-OberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Marke passt.
Warum Erugo auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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