Erugo ist eine selbst gehostete Dateifreigabeplattform, die auf Laravel und Vue.js basiert und es Ihnen ermÃ¶glicht, Dateien sicher zu senden und zu empfangen, ohne auf Cloud-Speicherdienste angewiesen zu sein. Freigaben verwenden benutzerfreundliche URLs anstelle von zufÃ¤lligen Tokens, und jede Ãœbertragung kann mit einem Passwort geschÃ¼tzt, auf ein Download-Limit begrenzt oder so eingestellt werden, dass sie nach einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Zeit automatisch ablÃ¤uft.

Im Gegensatz zu abonnementbasierten Cloud-Diensten speichert Erugo alle Dateien auf Ihrem eigenen VPS, ohne dass Speicherlimits durch eine Preisstufe auferlegt werden. Eine Reverse-Share-Funktion ermÃ¶glicht es GÃ¤sten, Dateien Ã¼ber einen einmaligen Einladungslink direkt auf Ihren Server hochzuladen, und anpassbares Branding sorgt dafÃ¼r, dass die BenutzeroberflÃ¤che zu Ihrer Organisation oder persÃ¶nlichen Domain passt.