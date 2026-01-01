draw.io in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose, quelloffene Diagramm-Anwendung zum Erstellen von Flussdiagrammen, Netzwerkdiagrammen, UML und Architekturvisualisierungen – vollständig selbst gehostet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit draw.io erstellen können
draw.io (diagrams.net) ist ein kostenloses Open-Source-Diagramm-Tool, dem Millionen von Ingenieuren, Architekten und Geschäftsanalysten vertrauen. Es unterstützt eine breite Palette von Diagrammtypen – Flussdiagramme, UML-Klassendiagramme, Entity-Relationship-Diagramme, Netzwerk- und Infrastrukturkarten, BPMN-Workflows und mehr – alles über einen ausgefeilten browserbasierten Editor.
Das Selbst-Hosting von draw.io auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass alle Diagrammdaten in Ihrer Infrastruktur verbleiben. Es werden keine Dateien an externe Server gesendet, was es zur Standardwahl für Teams in regulierten Branchen oder solche mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz macht. Das Docker-Image ist zustandslos und leichtgewichtig, ohne Datenbankabhängigkeiten.
Hauptmerkmale von draw.io
Keine externen Abhängigkeiten
draw.io läuft als einzelner zustandsloser Container, ohne dass eine Datenbank erforderlich ist – Diagrammdaten verlassen niemals Ihren Server.
Umfassende Diagrammunterstützung
Erstellen Sie Flussdiagramme, UML, ER-Diagramme, Netzwerkkarten, BPMN-Workflows und Wireframes in einem einzigen Editor.
Cloud-Speicher-Integrationen
Verbinden Sie Google Drive, Microsoft OneDrive und GitLab, um Diagramme neben Ihren bestehenden Dateien zu speichern und zu versionieren.
Serverseitiger Export
Exportieren Sie Diagramme in den Formaten PDF, PNG, SVG und Visio (.vsdx) direkt auf dem Server ohne clientseitige Verarbeitung.
Offline-fähiger Editor
Funktioniert vollständig offline durch Anhängen von
?offline=1 an die URL — ideal für luftdichte oder eingeschränkte Umgebungen.
Warum draw.io auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.