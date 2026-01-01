OpenPanel mit einem Klick installieren.
Datenschutzorientierte Open-Source-Produktanalysen mit Ereignisverfolgung, Nutzer-Funnels, Sitzungswiederholung und Echtzeit-Dashboards.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OpenPanel
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenPanel erstellen kÃ¶nnen
OpenPanel ist eine selbst gehostete Analyseplattform, die fÃ¼r Produktteams entwickelt wurde, die Einblicke in Mixpanel-Tiefe wÃ¼nschen, ohne SaaS-Preise oder die Offenlegung von Daten an Dritte. Es verfolgt benutzerdefinierte Ereignisse, erstellt Benutzerprofile und liefert Echtzeit-Dashboards, die Trichter, Kohorten, A/B-Testergebnisse und Sitzungswiederholungen abdecken â€“ alles Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che.
Die Bereitstellung auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Rohereignisdaten. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Ereignis, keine StichprobenbeschrÃ¤nkungen und keine Notwendigkeit, Benutzerdaten Ã¼ber externe Dienste zu leiten. ClickHouse betreibt das Analyse-Backend, sodass Dashboards auch bei steigendem Ereignisvolumen reaktionsschnell bleiben.
Hauptmerkmale von OpenPanel
Echtzeit-Dashboards
Betrachten Sie Live-Event-Streams und wichtige Produktkennzahlen sofort, ohne VerzÃ¶gerung zwischen Benutzeraktionen und Dashboard-Aktualisierungen.
Trichteranalyse
Definieren Sie mehrstufige Conversion-Funnel, um genau zu identifizieren, wo Benutzer in Ihren ProduktablÃ¤ufen abspringen.
Session-Wiedergabe
Einzelne Benutzersitzungen aufzeichnen und wiedergeben, mit integrierten Datenschutzfunktionen zum Maskieren sensibler Eingabefelder.
Kohorte und Bindung
Gruppieren Sie Benutzer nach gemeinsamen Verhaltensweisen oder Attributen und messen Sie, wie sich das Engagement Ã¼ber ZeitrÃ¤ume hinweg Ã¤ndert.
A/B-Tests
Verfolgen Sie Experimentvarianten direkt in OpenPanel, um die Auswirkungen auf die Konversion ohne externe Experimentier-Tools zu messen.
Cookieloses Tracking
Fingerabdruckfreies, cookieloses Event-Tracking hÃ¤lt Ihre Analysen DSGVO-konform, ohne Cookie-Einwilligungsbanner zu erfordern.
Warum OpenPanel auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.