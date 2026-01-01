OpenPanel ist eine selbst gehostete Analyseplattform, die fÃ¼r Produktteams entwickelt wurde, die Einblicke in Mixpanel-Tiefe wÃ¼nschen, ohne SaaS-Preise oder die Offenlegung von Daten an Dritte. Es verfolgt benutzerdefinierte Ereignisse, erstellt Benutzerprofile und liefert Echtzeit-Dashboards, die Trichter, Kohorten, A/B-Testergebnisse und Sitzungswiederholungen abdecken â€“ alles Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che.

Die Bereitstellung auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Rohereignisdaten. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Ereignis, keine StichprobenbeschrÃ¤nkungen und keine Notwendigkeit, Benutzerdaten Ã¼ber externe Dienste zu leiten. ClickHouse betreibt das Analyse-Backend, sodass Dashboards auch bei steigendem Ereignisvolumen reaktionsschnell bleiben.