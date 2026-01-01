Beszel Agent ist die Datenerfassungskomponente der Beszel-Überwachungsplattform. Auf jedem Server installiert, den Sie überwachen möchten, erfasst er kontinuierlich CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zusammen mit Docker-Container-Statistiken und leitet diese dann sicher an einen zentralen Beszel-Hub zur Aggregation und Alarmierung weiter.

Der Agent ist bewusst minimalistisch gehalten – er verbraucht vernachlässigbare Ressourcen und bietet gleichzeitig umfassende Einblicke in die Systemintegrität. Die Kommunikation mit dem Hub wird durch Token-Authentifizierung gesichert, und der Docker-Socket-Zugriff ermöglicht ihm vollständige Einblicke auf Containerebene, ohne erhöhte Host-Berechtigungen über die Socket-Bereitstellung hinaus zu erfordern.