Beszel Agent als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Schlanker Überwachungsagent, der Server- und Container-Metriken für Ihren Beszel-Hub erfasst.
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Was Sie damit bauen können Beszel Agent
Beszel Agent ist die Datenerfassungskomponente der Beszel-Überwachungsplattform. Auf jedem Server installiert, den Sie überwachen möchten, erfasst er kontinuierlich CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zusammen mit Docker-Container-Statistiken und leitet diese dann sicher an einen zentralen Beszel-Hub zur Aggregation und Alarmierung weiter.
Der Agent ist bewusst minimalistisch gehalten – er verbraucht vernachlässigbare Ressourcen und bietet gleichzeitig umfassende Einblicke in die Systemintegrität. Die Kommunikation mit dem Hub wird durch Token-Authentifizierung gesichert, und der Docker-Socket-Zugriff ermöglicht ihm vollständige Einblicke auf Containerebene, ohne erhöhte Host-Berechtigungen über die Socket-Bereitstellung hinaus zu erfordern.
Hauptmerkmale von Beszel Agent
Echtzeit-Systemmetriken
Überwacht kontinuierlich die CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkauslastung, damit Ihr Beszel-Hub immer ein aktuelles Bild des Serverzustands hat.
Container-Level-Überwachung
Liest vom Docker-Socket, um den Ressourcenverbrauch pro Container zu melden und Ihnen dabei zu helfen, genau zu bestimmen, welche Workloads die Last verursachen.
Minimaler Ressourcenverbrauch
Entwickelt, um leise im Hintergrund zu laufen, ohne messbare Auswirkungen auf die Anwendungsleistung oder die verfügbaren Systemressourcen.
Sichere Hub-Kommunikation
Token-authentifizierte Verbindungen zum Beszel-Hub verhindern die unbefugte Aufnahme von Metriken und halten Ihre Überwachungsdaten privat.
Warum Beszel Agent auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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