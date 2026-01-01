Manyfold mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter digitaler Asset-Manager zum Organisieren, Taggen und Vorschauen Ihrer 3D-Druckmodellbibliothek.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Manyfold erstellen kÃ¶nnen
Manyfold ist ein Open-Source-Manager fÃ¼r digitale Assets, der speziell fÃ¼r 3D-Druck-Enthusiasten und Maker entwickelt wurde, die wachsende Sammlungen von STL-, 3MF- und anderen Modelldateien organisieren mÃ¼ssen. Im Gegensatz zu generischen Dateimanagern versteht Manyfold 3D-Dateien nativ, generiert Miniaturansichten und interaktive Vorschauen, verfolgt Ersteller und Lizenzen und gruppiert verwandte Teile in logische Modelle mit Tags, Beschreibungen und benutzerdefinierten Metadaten.
Wenn Sie Manyfold auf Ihrem VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie Tausende von kostenpflichtigen und kostenlosen Modellen, die Sie von Websites wie MakerWorld, Printables und Thingiverse sammeln, unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle. Eine fÃ¶derierte ActivityPub-Schicht ermÃ¶glicht es Ihnen, Sammlungen mit anderen Makern zu teilen, ohne Ihre Bibliothek einem geschlossenen Marktplatz zu Ã¼berlassen.
Hauptmerkmale von Manyfold
Interaktive 3D-Vorschauen
Drehen und inspizieren Sie STL, 3MF, OBJ und andere Formate direkt im Browser, ohne einen Slicer herunterzuladen oder zu Ã¶ffnen.
Intelligente Verschlagwortung und Metadaten
Organisieren Sie Modelle mit hierarchischen Tags, Erstellern, Lizenzen und benutzerdefinierten Feldern, damit Ihre Bibliothek auch bei wachsender GrÃ¶ÃŸe durchsuchbar bleibt.
Mehrbenutzer-Sammlungen
Teilen Sie Bibliotheken mit Familien- oder Clubmitgliedern mithilfe detaillierter benutzerbezogener Berechtigungen und rollenbasierter Zugriffssteuerung.
FÃ¶deriertes Teilen
Folgen Sie anderen Manyfold-Instanzen Ã¼ber ActivityPub, um Modelle zu entdecken und auszutauschen, ohne von einem zentralen Marktplatz abhÃ¤ngig zu sein.
OIDC Single Sign-On
Integrieren Sie Manyfold in Authentik, Keycloak oder einen beliebigen OIDC-Anbieter, um die Authentifizierung in Ihrem selbst gehosteten Stack zu zentralisieren.
Automatische BibliotheksprÃ¼fung
Legen Sie Ordner mit bestehenden Modellen in das Speicher-Volume ab, und Manyfold importiert, dedupliziert und indiziert sie sofort.
Warum Manyfold auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.