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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Manyfold erstellen kÃ¶nnen

Manyfold ist ein Open-Source-Manager fÃ¼r digitale Assets, der speziell fÃ¼r 3D-Druck-Enthusiasten und Maker entwickelt wurde, die wachsende Sammlungen von STL-, 3MF- und anderen Modelldateien organisieren mÃ¼ssen. Im Gegensatz zu generischen Dateimanagern versteht Manyfold 3D-Dateien nativ, generiert Miniaturansichten und interaktive Vorschauen, verfolgt Ersteller und Lizenzen und gruppiert verwandte Teile in logische Modelle mit Tags, Beschreibungen und benutzerdefinierten Metadaten.

Wenn Sie Manyfold auf Ihrem VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie Tausende von kostenpflichtigen und kostenlosen Modellen, die Sie von Websites wie MakerWorld, Printables und Thingiverse sammeln, unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle. Eine fÃ¶derierte ActivityPub-Schicht ermÃ¶glicht es Ihnen, Sammlungen mit anderen Makern zu teilen, ohne Ihre Bibliothek einem geschlossenen Marktplatz zu Ã¼berlassen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Manyfold

Interaktive 3D-Vorschauen

Drehen und inspizieren Sie STL, 3MF, OBJ und andere Formate direkt im Browser, ohne einen Slicer herunterzuladen oder zu Ã¶ffnen.

Intelligente Verschlagwortung und Metadaten

Organisieren Sie Modelle mit hierarchischen Tags, Erstellern, Lizenzen und benutzerdefinierten Feldern, damit Ihre Bibliothek auch bei wachsender GrÃ¶ÃŸe durchsuchbar bleibt.

Mehrbenutzer-Sammlungen

Teilen Sie Bibliotheken mit Familien- oder Clubmitgliedern mithilfe detaillierter benutzerbezogener Berechtigungen und rollenbasierter Zugriffssteuerung.

FÃ¶deriertes Teilen

Folgen Sie anderen Manyfold-Instanzen Ã¼ber ActivityPub, um Modelle zu entdecken und auszutauschen, ohne von einem zentralen Marktplatz abhÃ¤ngig zu sein.

OIDC Single Sign-On

Integrieren Sie Manyfold in Authentik, Keycloak oder einen beliebigen OIDC-Anbieter, um die Authentifizierung in Ihrem selbst gehosteten Stack zu zentralisieren.

Automatische BibliotheksprÃ¼fung

Legen Sie Ordner mit bestehenden Modellen in das Speicher-Volume ab, und Manyfold importiert, dedupliziert und indiziert sie sofort.

Warum Manyfold auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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