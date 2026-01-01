Manyfold ist ein Open-Source-Manager fÃ¼r digitale Assets, der speziell fÃ¼r 3D-Druck-Enthusiasten und Maker entwickelt wurde, die wachsende Sammlungen von STL-, 3MF- und anderen Modelldateien organisieren mÃ¼ssen. Im Gegensatz zu generischen Dateimanagern versteht Manyfold 3D-Dateien nativ, generiert Miniaturansichten und interaktive Vorschauen, verfolgt Ersteller und Lizenzen und gruppiert verwandte Teile in logische Modelle mit Tags, Beschreibungen und benutzerdefinierten Metadaten.

Wenn Sie Manyfold auf Ihrem VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie Tausende von kostenpflichtigen und kostenlosen Modellen, die Sie von Websites wie MakerWorld, Printables und Thingiverse sammeln, unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle. Eine fÃ¶derierte ActivityPub-Schicht ermÃ¶glicht es Ihnen, Sammlungen mit anderen Makern zu teilen, ohne Ihre Bibliothek einem geschlossenen Marktplatz zu Ã¼berlassen.