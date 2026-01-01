Multi-Scrobbler mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Scrobbling-Hub, der Musikwiedergaben von Plex, Jellyfin, Spotify und mehr an Last.fm, ListenBrainz oder Maloja verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Multi-Scrobbler erstellen kÃ¶nnen
Multi-Scrobbler verbindet jeden Ort, an dem Sie Musik hÃ¶ren, mit jedem Dienst, der diese verfolgt. Anstatt sich auf das integrierte Scrobbling jeder Musik-App zu verlassen â€“ das bei Plex und Jellyfin komplett fehlt und bei YouTube Music, Deezer und Subsonic-Clients fragmentiert ist â€“ zentralisiert Multi-Scrobbler jedes Abspielen in einer einzigen Pipeline. Es unterstÃ¼tzt Ã¼ber 25 Quellen und leitet Wiedergaben gleichzeitig an Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito und andere Ziele weiter.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS sorgt dafÃ¼r, dass der Scrobbler 24/7 neben Ihren anderen Mediendiensten lÃ¤uft, mit Ã¶ffentlichen OAuth-Callback-URLs, die Spotify und Last.fm erreichen kÃ¶nnen. Das Web-Dashboard zeigt Live-Wiedergaben, Statistiken pro Quelle und detaillierte Protokolle an, ohne Ihren HÃ¶rverlauf einem Drittanbieter-SaaS preiszugeben.
Hauptmerkmale von Multi-Scrobbler
Universelle Quellabdeckung
Verfolgt Wiedergaben von Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-Clients und Ã¼ber 25 weiteren Musik-Playern in einer einzigen Pipeline.
Mehrere Scrobble-Ziele
Leitet jeden Abspielvorgang gleichzeitig an Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito und andere Ziele weiter, ohne manuelle Duplizierung.
Live-Status-Dashboard
Die Web-UI zeigt aktuell gespielte Titel, aktuelle Scrobble und quellenbezogene Statistiken, damit Sie jede Verbindung auf einen Blick Ã¼berprÃ¼fen kÃ¶nnen.
Intelligente Deduplizierung
Erkennt doppelte Wiedergaben, die von mehreren Quellen fÃ¼r denselben Titel gemeldet werden, und Ã¼bermittelt jede Wiedergabe nur einmal an Ihre Scrobble-Ziele.
Webhook-Benachrichtigungen
Sendet Updates und Fehlermeldungen zur aktuellen Wiedergabe an Discord, Gotify, Ntfy oder Apprise, damit Sie defekte Integrationen erkennen, ohne das Dashboard Ã¼berprÃ¼fen zu mÃ¼ssen.
Warum Multi-Scrobbler auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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