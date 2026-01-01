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Selbstgehosteter Scrobbling-Hub, der Musikwiedergaben von Plex, Jellyfin, Spotify und mehr an Last.fm, ListenBrainz oder Maloja verfolgt.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Multi-Scrobbler erstellen kÃ¶nnen

Multi-Scrobbler verbindet jeden Ort, an dem Sie Musik hÃ¶ren, mit jedem Dienst, der diese verfolgt. Anstatt sich auf das integrierte Scrobbling jeder Musik-App zu verlassen â€“ das bei Plex und Jellyfin komplett fehlt und bei YouTube Music, Deezer und Subsonic-Clients fragmentiert ist â€“ zentralisiert Multi-Scrobbler jedes Abspielen in einer einzigen Pipeline. Es unterstÃ¼tzt Ã¼ber 25 Quellen und leitet Wiedergaben gleichzeitig an Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito und andere Ziele weiter.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS sorgt dafÃ¼r, dass der Scrobbler 24/7 neben Ihren anderen Mediendiensten lÃ¤uft, mit Ã¶ffentlichen OAuth-Callback-URLs, die Spotify und Last.fm erreichen kÃ¶nnen. Das Web-Dashboard zeigt Live-Wiedergaben, Statistiken pro Quelle und detaillierte Protokolle an, ohne Ihren HÃ¶rverlauf einem Drittanbieter-SaaS preiszugeben.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Multi-Scrobbler

Universelle Quellabdeckung

Verfolgt Wiedergaben von Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-Clients und Ã¼ber 25 weiteren Musik-Playern in einer einzigen Pipeline.

Mehrere Scrobble-Ziele

Leitet jeden Abspielvorgang gleichzeitig an Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito und andere Ziele weiter, ohne manuelle Duplizierung.

Live-Status-Dashboard

Die Web-UI zeigt aktuell gespielte Titel, aktuelle Scrobble und quellenbezogene Statistiken, damit Sie jede Verbindung auf einen Blick Ã¼berprÃ¼fen kÃ¶nnen.

Intelligente Deduplizierung

Erkennt doppelte Wiedergaben, die von mehreren Quellen fÃ¼r denselben Titel gemeldet werden, und Ã¼bermittelt jede Wiedergabe nur einmal an Ihre Scrobble-Ziele.

Webhook-Benachrichtigungen

Sendet Updates und Fehlermeldungen zur aktuellen Wiedergabe an Discord, Gotify, Ntfy oder Apprise, damit Sie defekte Integrationen erkennen, ohne das Dashboard Ã¼berprÃ¼fen zu mÃ¼ssen.

Warum Multi-Scrobbler auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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