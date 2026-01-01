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Funktionsreiche Weboberfläche zum Ausführen lokaler LLMs mit GGUF-, GPTQ- und AWQ-Unterstützung auf CPU oder GPU.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Text Generation Web UI erstellen können

Text Generation Web UI ist eine Open-Source-Gradio-basierte Oberfläche zum Laden, Ausführen und Interagieren mit großen Sprachmodellen lokal. Es unterstützt mehr Modellformate als praktisch jedes andere selbst gehostete LLM-Frontend – einschließlich GGUF über llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 und Transformers – was es zum primären Werkzeug für Benutzer macht, die mit verschiedenen Modelldateien von HuggingFace arbeiten und die volle Kontrolle über die Inferenzparameter benötigen.

Diese Bereitstellung verwendet den CPU-optimierten Build, der GGUF-quantisierte Modelle über das llama.cpp-Backend ausführt – praktisch auf jedem VPS ohne dedizierte GPU. Legen Sie eine beliebige GGUF-Modelldatei in das Modelle-Volume, und sie wird im Tab „Modelle“ zum Laden bereit angezeigt. Durch Self-Hosting bleiben Ihre Konversationen, System-Prompts und alle Dokumente, die Sie mit dem Modell teilen, auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Text Generation Web UI

Mehrformat-Modellunterstützung

Laden Sie GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- und Transformers-Modelle über dieselbe Schnittstelle, ohne Backends neu zu konfigurieren oder den Container neu zu erstellen.

Chat, Anleitung und Notizbuch

Drei verschiedene Interaktionsmodi decken mehrstufige Konversationen, strukturierte Prompt-Antwort-Aufgaben und freie Textgenerierung in einem Tool ab.

Charakter- und Personasystem

Definieren Sie detaillierte KI-Charakterkarten mit Hintergrundgeschichten, Beispieldialogen und Avataren, um das Modellverhalten über Sitzungen hinweg zu gestalten.

OpenAI-kompatible API

Aktivieren Sie die optionale REST-API auf Port 5000, um externe Anwendungen mithilfe standardmäßiger OpenAI-Client-Bibliotheken ohne Codeänderungen zu verbinden.

Erweiterungsökosystem

Community-Erweiterungen fügen Funktionen hinzu wie Langzeitgedächtnis, Spracheingabe/-ausgabe, Stable Diffusion-Integration und benutzerdefinierte Tools.

GPU-freie CPU-Inferenz

Führt GGUF-quantisierte Modelle auf der CPU über llama.cpp aus – ein 3-7B-Parametermodell ist auf einem Standard-VPS mit 8 GB RAM praktikabel.

Warum Text Generation Web UI auf Hostinger ausführen?

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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