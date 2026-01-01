Countly in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte Produktanalyseplattform zur Verfolgung von Nutzerpfaden über mobile, Web- und Desktop-Anwendungen hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Countly
Countly ist eine quelloffene, datenschutzorientierte Analyse- und Engagement-Plattform, der Tausende von Teams vertrauen, um die Produktleistung und das Nutzerverhalten über mobile, Web-, Desktop- und IoT-Anwendungen hinweg zu verfolgen. Ihre Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur das zu aktivieren, was Sie benötigen – von der Sitzungsverfolgung und Absturzberichterstattung bis hin zu Push-Benachrichtigungen und Remote-Konfiguration – ohne Ihre Bereitstellung aufzublähen.
Das Selbst-Hosting von Countly gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Analysedaten, ohne Datenweitergabe an Dritte, ohne Sampling-Limits und ohne ereignisbasierte Preisgestaltung. Betreiben Sie es auf Ihrem eigenen VPS, um sensible Nutzerverhaltensdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur zu halten und die Anforderungen der DSGVO und des Datenschutzes zu erfüllen.
Hauptmerkmale von Countly
Plattformübergreifendes Tracking
Erfassen Sie Sitzungen, Ereignisse und Benutzerreisen von mobilen (iOS, Android), Web- und Desktop-Anwendungen unter Verwendung offizieller SDKs für React Native, Flutter, Unity und mehr.
Absturzberichterstattung
Erfassen und analysieren Sie Fehler und Abstürze auf allen Plattformen, mit vollständigen Stack-Traces und betroffenen Benutzerzahlen, um die Priorisierung von Korrekturen zu erleichtern.
Push-Benachrichtigungen
Senden Sie gezielte Push-Benachrichtigungen direkt vom Dashboard an iOS- und Android-Nutzer, mit Zielgruppensegmentierung und Zustellungsverfolgung.
Fernkonfiguration
Aktualisieren Sie das App-Verhalten in Echtzeit, ohne eine neue Version zu veröffentlichen, indem Sie Remote-Konfigurations-Schlüssel-Wert-Paare verwenden, die an bestimmte Benutzersegmente gebunden sind.
Compliance-Zentrum
Verwalten Sie die GDPR-Einwilligungsverwaltung und Anfragen von betroffenen Personen — einschließlich Datenexport und -löschung — über eine einzige integrierte Schnittstelle.
Warum Countly auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.