Countly ist eine quelloffene, datenschutzorientierte Analyse- und Engagement-Plattform, der Tausende von Teams vertrauen, um die Produktleistung und das Nutzerverhalten über mobile, Web-, Desktop- und IoT-Anwendungen hinweg zu verfolgen. Ihre Plugin-basierte Architektur ermöglicht es Ihnen, nur das zu aktivieren, was Sie benötigen – von der Sitzungsverfolgung und Absturzberichterstattung bis hin zu Push-Benachrichtigungen und Remote-Konfiguration – ohne Ihre Bereitstellung aufzublähen.

Das Selbst-Hosting von Countly gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Analysedaten, ohne Datenweitergabe an Dritte, ohne Sampling-Limits und ohne ereignisbasierte Preisgestaltung. Betreiben Sie es auf Ihrem eigenen VPS, um sensible Nutzerverhaltensdaten vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur zu halten und die Anforderungen der DSGVO und des Datenschutzes zu erfüllen.