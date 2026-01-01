FeedCraft ist eine Open-Source-RSS-Middleware, die zwischen jedem Quell-Feed und Ihrem Reader sitzt und jeden Artikel durch konfigurierbare Verarbeitungsschritte, genannt Crafts, transformiert. Es kann den vollständigen Artikeltext aus gekürzten Feeds extrahieren, Überschriften und Texte über ein OpenAI-kompatibles LLM übersetzen, KI-Zusammenfassungen und -Einleitungen generieren, Werbebeiträge mit Regeln in natürlicher Sprache herausfiltern und sogar HTML-Seiten, JSON-APIs oder Suchergebnisse in brandneue RSS-Feeds umwandeln.

Das Selbst-Hosting von FeedCraft auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Artikel und jede LLM-Anfrage auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, beseitigt die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten, die gemeinsam genutzte öffentliche Instanzen plagen, und ermöglicht es Ihnen, die KI-Verarbeitung auf den Anbieter – OpenAI, Gemini, ein lokales Ollama-Modell oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt – zu richten, der am besten zu Ihrem Budget und Ihrer Sprachabdeckung passt.