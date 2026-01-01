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Selbst gehostete RSS-Middleware, die KI nutzt, um jeden Feed zu übersetzen, zusammenzufassen, zu filtern und zu bereinigen, bevor er Ihren Reader erreicht.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FeedCraft erstellen können

FeedCraft ist eine Open-Source-RSS-Middleware, die zwischen jedem Quell-Feed und Ihrem Reader sitzt und jeden Artikel durch konfigurierbare Verarbeitungsschritte, genannt Crafts, transformiert. Es kann den vollständigen Artikeltext aus gekürzten Feeds extrahieren, Überschriften und Texte über ein OpenAI-kompatibles LLM übersetzen, KI-Zusammenfassungen und -Einleitungen generieren, Werbebeiträge mit Regeln in natürlicher Sprache herausfiltern und sogar HTML-Seiten, JSON-APIs oder Suchergebnisse in brandneue RSS-Feeds umwandeln.

Das Selbst-Hosting von FeedCraft auf Ihrem eigenen VPS hält jeden Artikel und jede LLM-Anfrage auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, beseitigt die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten, die gemeinsam genutzte öffentliche Instanzen plagen, und ermöglicht es Ihnen, die KI-Verarbeitung auf den Anbieter – OpenAI, Gemini, ein lokales Ollama-Modell oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt – zu richten, der am besten zu Ihrem Budget und Ihrer Sprachabdeckung passt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von FeedCraft

KI-Übersetzung und Zusammenfassungen

Übersetzen Sie Artikelüberschriften und -texte in jede Zielsprache und fügen Sie KI-generierte Zusammenfassungen über ein OpenAI-kompatibles LLM mit benutzerdefinierten Prompts pro Craft hinzu.

Volltext-Extraktion

Ersetzen Sie gekürzte RSS-Auszüge durch vollständigen Artikelinhalt, einschließlich eines browsergerenderten Volltext-Plus-Modus für Websites, die Text über JavaScript hydrieren.

HTML/JSON/Suche zu RSS

Integrierte visuelle Generatoren verwandeln beliebige Webseiten, JSON-API-Antworten (mit curl-Import) und Suchmaschinenergebnisse in stabile RSS-Feeds.

Handheld- und Dock-Modi

Stellen Sie jeder Feed-URL ein Präfix voran für die einmalige Verarbeitung, oder definieren Sie benannte Rezepte in der Admin-Benutzeroberfläche, um dauerhaft transformierte Feed-URLs festzulegen, die Ihr Leser abonniert.

AtomCraft und FlowCraft

Stellen Sie atomare Operationen (Proxy, Limit, Übersetzen, Zusammenfassen, Verschönern, Advertorial ignorieren) zu wiederverwendbaren Pipelines zusammen, die auf jeden Quell-Feed zugeschnitten sind.

Leser-agnostische Middleware

Funktioniert mit FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux oder jedem Reader, der Standard-RSS konsumiert, ohne dass ein Plugin oder eine Kontointegration erforderlich ist.

Warum FeedCraft auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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