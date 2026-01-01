Faraday ist eine Unternehmens-Vulnerability-Management-Plattform, die Sicherheitsteams einen einheitlichen Arbeitsbereich bietet, um Schwachstellen in ihrer gesamten Infrastruktur zu entdecken, zu verfolgen und zu beheben. Sie integriert sich mit über 80 Sicherheitstools, importiert und normalisiert automatisch Scandaten von verschiedenen Scannern und Test-Frameworks, sodass Teams sich auf die Analyse statt auf manuelle Datenaufbereitung konzentrieren können.

Das Selbst-Hosting von Faraday auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Sicherheitsergebnisse und Audit-Trails unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben – und erfüllt strenge Compliance-Anforderungen für den Umgang mit Schwachstellendaten, während es gleichzeitig Unternehmensfunktionen ohne die wiederkehrenden Kosten cloudbasierter Plattformen bietet.