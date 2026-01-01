Faraday mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für Schwachstellenmanagement, die Sicherheitsergebnisse zentralisiert und die Behebung für Sicherheitsteams optimiert.
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Was Sie mit Faraday erstellen können
Faraday ist eine Unternehmens-Vulnerability-Management-Plattform, die Sicherheitsteams einen einheitlichen Arbeitsbereich bietet, um Schwachstellen in ihrer gesamten Infrastruktur zu entdecken, zu verfolgen und zu beheben. Sie integriert sich mit über 80 Sicherheitstools, importiert und normalisiert automatisch Scandaten von verschiedenen Scannern und Test-Frameworks, sodass Teams sich auf die Analyse statt auf manuelle Datenaufbereitung konzentrieren können.
Das Selbst-Hosting von Faraday auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Sicherheitsergebnisse und Audit-Trails unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben – und erfüllt strenge Compliance-Anforderungen für den Umgang mit Schwachstellendaten, während es gleichzeitig Unternehmensfunktionen ohne die wiederkehrenden Kosten cloudbasierter Plattformen bietet.
Hauptmerkmale von Faraday
80+ Tool-Integrationen
Importiert und normalisiert automatisch Schwachstellendaten von branchenüblichen Scannern und Test-Frameworks, wodurch die manuelle Datenaggregation entfällt.
Teamzusammenarbeit
Mehrbenutzer-Arbeitsbereiche mit rollenbasierter Zugriffskontrolle ermöglichen es Sicherheitsteams, bei Bewertungen zusammenzuarbeiten und die Verantwortlichkeit für die Behebung in Echtzeit zu verfolgen.
Risikopriorisierung
Die integrierte Risikobewertungs- und Priorisierungs-Engine hilft Teams, Sanierungsbemühungen auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die die größte tatsächliche Bedrohung darstellen.
Compliance-Berichterstattung
Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen und Audit-Trails helfen Compliance-Beauftragten, die Verbesserung der Sicherheitslage nachzuweisen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
RESTful API
Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration in CI/CD-Pipelines und SIEM-Tools, wodurch DevSecOps-Teams die Verfolgung von Schwachstellen über den gesamten SDLC hinweg automatisieren können.
Warum Faraday auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.