Crontab UI in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Schnittstelle zur sicheren Verwaltung von Cron-Jobs mit Import, Export, Backup und HTTP-Authentifizierung.
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Was Sie mit Crontab UI erstellen können
Crontab UI ist eine Open-Source-Node.js-Webanwendung, die die fehleranfällige manuelle Crontab-Bearbeitung durch eine sichere, visuelle Oberfläche ersetzt. Das Hinzufügen, Löschen, Anhalten und Fortsetzen von Jobs erfordert nur einen einzigen Klick, und jede Änderung wird vor der Anwendung validiert, sodass ein Tippfehler nicht mehr alle Ihre geplanten Aufgaben auf einmal zum Erliegen bringt.
Das Selbst-Hosting von Crontab UI auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen ein privates Kontrollpanel für Hunderte von Cron-Jobs mit Fehlerprotokollen pro Job, automatischen Backups vor riskanten Operationen und Import/Export, um denselben Zeitplan auf mehreren Maschinen zu replizieren. Die integrierte HTTP-Basisauthentifizierung schützt die Oberfläche, ohne dass ein externer Reverse-Proxy oder Identitätsanbieter erforderlich ist.
Hauptmerkmale von Crontab UI
Sichere Jobbearbeitung
Cron-Jobs über eine validierte Benutzeroberfläche hinzufügen, bearbeiten, pausieren, fortsetzen und löschen, anstatt Syntaxfehler in rohen Crontab-Dateien zu riskieren.
Import und Export
Importieren Sie eine bestehende Crontab in Sekunden und exportieren Sie Ihre vollständige Konfiguration, um denselben Zeitplan ohne SSH auf anderen Maschinen erneut bereitzustellen.
Automatische Backups
Crontab UI erstellt vor jedem Import ein Backup und ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufträge bei Bedarf zu sichern und wiederherzustellen, um Fehler zu beheben.
Auftragsbezogene Fehlerprotokolle
Jeder geplante Auftrag schreibt sein eigenes Fehlerprotokoll, damit Sie Fehler überprüfen und Probleme debuggen können, ohne ein gemeinsames Systemprotokoll zu durchsuchen.
Mailing und Hooks
Konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen oder Webhook-Rückrufe pro Auftrag, um Ihr Team zu benachrichtigen oder nach jedem Durchlauf eine nachgelagerte Automatisierung auszulösen.
HTTP-Authentifizierung
Schützen Sie die Web-Benutzeroberfläche mit integrierter Basisauthentifizierung, damit nur autorisierte Benutzer Ihre geplanten Aufgaben anzeigen oder ändern können.
Warum Crontab UI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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