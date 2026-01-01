Tracktor in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für Fahrzeugortung und Flottenmanagement, um Ihre Fahrzeuge und Anlagen an einem Ort zu überwachen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Tracktor
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tracktor erstellen können
Tracktor ist eine Open-Source-Webanwendung zur Fahrzeugverfolgung und Flottenverwaltung, die darauf ausgelegt ist, Einzelpersonen und kleinen Unternehmen volle Transparenz über ihre Fahrzeuge und Vermögenswerte zu ermöglichen. Es bietet ein übersichtliches, selbst gehostetes Dashboard zum Aufzeichnen von Fahrten, Verwalten von Fahrzeugen und Überwachen der Flottenaktivität – ohne Abonnementgebühren oder Datenweitergabe an Dritte.
Basierend auf einem schlanken Node.js-Stack mit SQLite-Speicher ist Tracktor einfach bereitzustellen und benötigt minimale Ressourcen. Ihre Flottendaten bleiben auf Ihrem eigenen Server, was Ihnen die vollständige Kontrolle über Zugriff, Datenschutz und Aufbewahrung gibt. Erstbesucher werden aufgefordert, ein Administratorkonto zu registrieren, was die Ersteinrichtung nahtlos macht.
Hauptmerkmale von Tracktor
Fahrzeugverwaltung
Fügen Sie Ihre gesamte Flotte an einem Ort hinzu und verwalten Sie sie, wobei jedes Fahrzeug mit seinem eigenen Profil, seinen Details und seiner Aktivitätshistorie nachverfolgt wird.
Fahrtaufzeichnung
Protokollieren Sie Fahrten mit Start- und Endpunkten, Entfernungen und Zeitstempeln, um eine genaue Historie der Fahrzeugnutzung und Routen zu erstellen.
Selbst gehosteter Datenschutz
Alle Flottendaten werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert – keine Tracking-Dienste von Drittanbietern, keine Abonnementgebühren und keine Anbieterbindung.
Leichtgewichtiger SQLite-Speicher
Verwendet SQLite für die persistente Speicherung, wodurch die Bereitstellung einfach und ressourceneffizient bleibt, ohne einen separaten Datenbankserver zu benötigen.
Benutzerauthentifizierung
Integrierte Authentifizierung sichert den Zugriff auf Ihre Flottendaten, wobei die Erstregistrierung die Ersteinrichtung unkompliziert macht.
Warum Tracktor auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.