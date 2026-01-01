Tracktor ist eine Open-Source-Webanwendung zur Fahrzeugverfolgung und Flottenverwaltung, die darauf ausgelegt ist, Einzelpersonen und kleinen Unternehmen volle Transparenz über ihre Fahrzeuge und Vermögenswerte zu ermöglichen. Es bietet ein übersichtliches, selbst gehostetes Dashboard zum Aufzeichnen von Fahrten, Verwalten von Fahrzeugen und Überwachen der Flottenaktivität – ohne Abonnementgebühren oder Datenweitergabe an Dritte.

Basierend auf einem schlanken Node.js-Stack mit SQLite-Speicher ist Tracktor einfach bereitzustellen und benötigt minimale Ressourcen. Ihre Flottendaten bleiben auf Ihrem eigenen Server, was Ihnen die vollständige Kontrolle über Zugriff, Datenschutz und Aufbewahrung gibt. Erstbesucher werden aufgefordert, ein Administratorkonto zu registrieren, was die Ersteinrichtung nahtlos macht.