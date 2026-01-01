GeoServer ist ein Open-Source-Java-Server, der es Ihnen ermöglicht, Geodaten unter Verwendung offener OGC-Standards zu veröffentlichen, zu teilen und zu bearbeiten. Er liest Vektor- und Rasterquellen aus PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF und Dutzenden anderer Formate und stellt sie dann über Endpunkte des Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service und Web Processing Service bereit, die jeder GIS-Client oder jede Web-Mapping-Bibliothek nutzen kann.

Das Selbst-Hosting von GeoServer auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Datensätze, Layer-Stile und Zugriffsregeln innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne gebührenpflichtige Layer und ohne Upload-Limits. Eine browserbasierte Admin-Konsole ermöglicht es Ihnen, Stores hinzuzufügen, Layer zu konfigurieren und das Caching zu optimieren, ohne XML anfassen zu müssen, während das persistente Datenverzeichnis Container-Neustarts und Upgrades übersteht.