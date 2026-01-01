Fider als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kundenfeedback-Plattform zum Sammeln von Feature-Anfragen, Durchführen von Community-Abstimmungen und transparenten Verwalten von Produkt-Roadmaps.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Fider erstellen können
Fider ist eine Open-Source-Feedback-Plattform, die die Lücke zwischen Produktteams und ihren Nutzern schließt. Ihr öffentliches Abstimmungsportal ermöglicht es Nutzern, Ideen einzureichen, bestehende Anfragen hochzustimmen und sich an Diskussionen zu beteiligen – so wird sichergestellt, dass die wertvollsten Funktionen zuerst priorisiert werden. Teams können Status aktualisieren, Roadmap-Entscheidungen kommunizieren und ihre Community während des gesamten Entwicklungszyklus auf dem Laufenden halten.
Das Selbst-Hosting von Fider auf Ihrem VPS behält alle Rückmeldungen und Benutzerdaten unter Ihrer Kontrolle, eliminiert die Pro-Benutzer-Preise von gehosteten Alternativen und ermöglicht es Ihnen, Branding und Authentifizierung an die Identität Ihres Produkts anzupassen.
Hauptmerkmale von Fider
Community-Abstimmung
Benutzer stimmen über Funktionsanfragen ab, damit Produktteams objektiv priorisieren können, was als Nächstes entwickelt werden soll, basierend auf tatsächlicher Nachfrage statt auf den lautesten Stimmen.
Statusverfolgung
Weisen Sie Status zu – geplant, begonnen, abgeschlossen, abgelehnt –, um die Community über den Fortschritt jedes Vorschlags zu informieren.
Flexible Authentifizierung
Unterstützt E-Mail-, OAuth- und SSO-Anmeldeoptionen, damit Benutzer mit minimalem Aufwand interagieren können, wodurch die Einreichungs- und Abstimmungsraten steigen.
Benutzerdefiniertes Branding
Konfigurierbare Logos, Farben und die Unterstützung benutzerdefinierter Domains ermöglichen es Ihnen, das Feedback-Portal als nahtlose Erweiterung Ihres eigenen Produkts zu präsentieren.
E-Mail-Benachrichtigungen
Automatisierte Benachrichtigungen binden Benutzer ein, indem sie sie benachrichtigen, wenn ihre Vorschläge Stimmen, Kommentare oder Statusaktualisierungen erhalten.
Warum Fider auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.