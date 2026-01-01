Tyk Gateway ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes API-Gateway, das Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Kontingente und Anforderungstransformation fÃ¼r Ihre Backend-Dienste verwaltet. Lizenziert unter der Mozilla Public License 2.0, ist jede Gateway-Funktion ohne LizenzschlÃ¼ssel verfÃ¼gbar â€“ OAuth 2.0, JWT-Validierung, GraphQL-Proxying und Plugin-UnterstÃ¼tzung sind alle im Open-Source-Build enthalten.

Redis ist die einzige AbhÃ¤ngigkeit, die verteilten Sitzungsspeicher und RatenbegrenzungszÃ¤hler bereitstellt. Die Konfiguration erfolgt Ã¼ber eine REST-Management-API, wodurch Tyk mit Infrastructure-as-Code-Workflows und CI/CD-Pipelines kompatibel ist. Das Self-Hosting hÃ¤lt den gesamten API-Verkehr, Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.