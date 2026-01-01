Tyk Gateway mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-API-Gateway zum Sichern, Verwalten und Ãœberwachen von REST-, GraphQL- und gRPC-APIs ohne kostenpflichtige Lizenzierung oder Feature-Paywalls.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tyk Gateway erstellen kÃ¶nnen
Tyk Gateway ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes API-Gateway, das Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Kontingente und Anforderungstransformation fÃ¼r Ihre Backend-Dienste verwaltet. Lizenziert unter der Mozilla Public License 2.0, ist jede Gateway-Funktion ohne LizenzschlÃ¼ssel verfÃ¼gbar â€“ OAuth 2.0, JWT-Validierung, GraphQL-Proxying und Plugin-UnterstÃ¼tzung sind alle im Open-Source-Build enthalten.
Redis ist die einzige AbhÃ¤ngigkeit, die verteilten Sitzungsspeicher und RatenbegrenzungszÃ¤hler bereitstellt. Die Konfiguration erfolgt Ã¼ber eine REST-Management-API, wodurch Tyk mit Infrastructure-as-Code-Workflows und CI/CD-Pipelines kompatibel ist. Das Self-Hosting hÃ¤lt den gesamten API-Verkehr, Anmeldeinformationen und Nutzungsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Tyk Gateway
Authentifizierungs-Middleware
SchÃ¼tzen Sie APIs mit OAuth 2.0, JWT, HMAC-Signaturen, Basic Auth, gegenseitigem TLS oder API-SchlÃ¼sseln â€” kein benutzerdefinierter Authentifizierungscode erforderlich.
Ratenbegrenzung und Kontingente
Setzen Sie benutzer-, anwendungs- oder richtlinienspezifische Ratenbegrenzungen und Nutzungskontingente durch, um Missbrauch zu verhindern und einen fairen Zugang zu gewÃ¤hrleisten.
Multi-Protokoll-UnterstÃ¼tzung
Leiten Sie REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- und WebSocket-APIs Ã¼ber ein einziges Gateway mit protokollbewusster Transformation und Proxying.
Anforderungstransformation
URLs umschreiben, Header injizieren oder entfernen, Anforderungs- und Antworttexte Ã¤ndern und inline zwischen SOAP und GraphQL konvertieren.
Plugin-Middleware
Erweitern Sie das Gateway-Verhalten mit benutzerdefinierter Logik, geschrieben in JavaScript, Python, Go oder gRPC, ohne die Kern-Codebasis zu Ã¤ndern.
Warum Tyk Gateway auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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