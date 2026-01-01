Jellystat in einem Klick installieren.
Open-Source-Statistik- und Einblicks-Dashboard fÃ¼r den Jellyfin Medienserver mit detaillierter Wiedergabeverfolgung und Benutzeranalysen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jellystat erstellen kÃ¶nnen
Jellystat ist eine Open-Source-Statistikanwendung, die speziell fÃ¼r den Jellyfin Medienserver entwickelt wurde, angelehnt an Tautullis Analysestil fÃ¼r Plex. Sie verbindet sich mit der API Ihres Jellyfin-Servers und sammelt kontinuierlich Wiedergabedaten, BenutzeraktivitÃ¤ten und Bibliotheksinformationen, die sie Ã¼ber interaktive Diagramme und detaillierte Dashboards pro Benutzer prÃ¤sentiert.
Der Betrieb von Jellystat auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Wiedergabehistorie und Serveranalysen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, frei von Tracking-Diensten Dritter. Eine gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert historische Wiedergabedaten Ã¼ber Container-Updates hinweg, und das integrierte Backup-System sichert Ihre Statistiken und Konfiguration, damit Analysen Upgrades und Migrationen ohne manuelle Exporte Ã¼berstehen.
Hauptmerkmale von Jellystat
Wiedergabe-Nachverfolgung
Jeder Jellyfin-Stream wird mit Benutzer, Element, GerÃ¤t und Wiedergabedauer aufgezeichnet, sodass Sie eine vollstÃ¤ndige Historie der Medienserver-AktivitÃ¤t haben.
Einblicke in die BenutzeraktivitÃ¤t
Benutzerbezogene Dashboards zeigen Wiedergabezeit, Lieblingsinhalte und Sehgewohnheiten im gesamten Haushalt fÃ¼r transparente AufschlÃ¼sselungen der Mediennutzung.
Bibliotheksstatistik
Detaillierte AufschlÃ¼sselungen von Filmen, Serien und anderen Inhalten nach Genre, Codec und AuflÃ¶sung zeigen die Struktur Ihrer Medienbibliothek.
Integrierte Backups
Die Ein-Klick-Sicherung und -Wiederherstellung fÃ¼r die Jellystat-Datenbank schÃ¼tzt Ihre historischen Statistiken bei Upgrades, Migrationen und Host-Ã„nderungen.
Sichere Authentifizierung
Die JWT-basierte Anmeldung schÃ¼tzt das Analyse-Dashboard vor Ã¶ffentlichem Zugriff, ohne von Jellyfin-Benutzerkonten fÃ¼r die Anmeldung abhÃ¤ngig zu sein.
Warum Jellystat auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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