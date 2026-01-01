Jellystat ist eine Open-Source-Statistikanwendung, die speziell fÃ¼r den Jellyfin Medienserver entwickelt wurde, angelehnt an Tautullis Analysestil fÃ¼r Plex. Sie verbindet sich mit der API Ihres Jellyfin-Servers und sammelt kontinuierlich Wiedergabedaten, BenutzeraktivitÃ¤ten und Bibliotheksinformationen, die sie Ã¼ber interaktive Diagramme und detaillierte Dashboards pro Benutzer prÃ¤sentiert.

Der Betrieb von Jellystat auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Wiedergabehistorie und Serveranalysen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, frei von Tracking-Diensten Dritter. Eine gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert historische Wiedergabedaten Ã¼ber Container-Updates hinweg, und das integrierte Backup-System sichert Ihre Statistiken und Konfiguration, damit Analysen Upgrades und Migrationen ohne manuelle Exporte Ã¼berstehen.