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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenBudgeteer erstellen kÃ¶nnen

OpenBudgeteer ist eine selbst gehostete persÃ¶nliche Finanzanwendung, die auf dem Prinzip des Bucket-Budgetings basiert â€“ inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgaben-Buckets zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, bewussten Plan fÃ¼r Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.

Entwickelt mit .NET und Blazor Server, lÃ¤uft OpenBudgeteer vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berÃ¼hren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r dauerhafte Speicherung und unterstÃ¼tzt optionale Authentifizierung zur Sicherung des Zugriffs. In der Awesome Self-Hosted Liste aufgefÃ¼hrt, ist es eine vertrauenswÃ¼rdige Wahl fÃ¼r datenschutzbewusste Nutzer, die eine leistungsfÃ¤hige, gratis Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von OpenBudgeteer

Topf-Budgetierung

Weisen Sie zu Beginn jedes Monats jeden Dollar Ihres Einkommens vordefinierten Ausgabenkategorien zu, um Ihre Finanzen organisiert und auf Kurs zu halten.

Volle Datenkontrolle

Ihre Finanzdaten werden ausschlieÃŸlich auf Ihrem eigenen VPS gespeichert â€“ keine Cloud von Drittanbietern, keine AbonnementgebÃ¼hren und keine Anbieterbindung.

Optionale Authentifizierung

SchÃ¼tzen Sie Ihr Budget mit integrierter Benutzername- und Passwort-Authentifizierung und halten Sie sensible Finanzinformationen nur fÃ¼r Sie zugÃ¤nglich.

PostgreSQL Persistenz

Speichert alle Transaktionen und Budgetdaten in einer dedizierten PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige, absturzsichere Persistenz und einfache Sicherung.

Blazor Server BenutzeroberflÃ¤che

Moderne, reaktionsschnelle WeboberflÃ¤che, angetrieben von Blazor Server, bietet ein schnelles, interaktives Budgetierungserlebnis direkt im Browser.

Warum OpenBudgeteer auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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