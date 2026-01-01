OpenBudgeteer als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Bucket-Budgeting-App, um die Kontrolle Ã¼ber Ihre persÃ¶nlichen Finanzen mit einem strukturierten, kategorienbasierten Ansatz zu Ã¼bernehmen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OpenBudgeteer
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenBudgeteer erstellen kÃ¶nnen
OpenBudgeteer ist eine selbst gehostete persÃ¶nliche Finanzanwendung, die auf dem Prinzip des Bucket-Budgetings basiert â€“ inspiriert von Tools wie YNAB und Buckets. Sie weisen jeden Dollar des Einkommens bestimmten Ausgaben-Buckets zu, bevor der Monat beginnt, was Ihnen einen klaren, bewussten Plan fÃ¼r Ihr Geld gibt, anstatt auf Ausgaben zu reagieren, sobald sie anfallen.
Entwickelt mit .NET und Blazor Server, lÃ¤uft OpenBudgeteer vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, sodass Ihre Finanzdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud berÃ¼hren. Es verbindet sich mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r dauerhafte Speicherung und unterstÃ¼tzt optionale Authentifizierung zur Sicherung des Zugriffs. In der Awesome Self-Hosted Liste aufgefÃ¼hrt, ist es eine vertrauenswÃ¼rdige Wahl fÃ¼r datenschutzbewusste Nutzer, die eine leistungsfÃ¤hige, gratis Alternative zu kommerzieller Budgetierungssoftware suchen.
Hauptmerkmale von OpenBudgeteer
Topf-Budgetierung
Weisen Sie zu Beginn jedes Monats jeden Dollar Ihres Einkommens vordefinierten Ausgabenkategorien zu, um Ihre Finanzen organisiert und auf Kurs zu halten.
Volle Datenkontrolle
Ihre Finanzdaten werden ausschlieÃŸlich auf Ihrem eigenen VPS gespeichert â€“ keine Cloud von Drittanbietern, keine AbonnementgebÃ¼hren und keine Anbieterbindung.
Optionale Authentifizierung
SchÃ¼tzen Sie Ihr Budget mit integrierter Benutzername- und Passwort-Authentifizierung und halten Sie sensible Finanzinformationen nur fÃ¼r Sie zugÃ¤nglich.
PostgreSQL Persistenz
Speichert alle Transaktionen und Budgetdaten in einer dedizierten PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige, absturzsichere Persistenz und einfache Sicherung.
Blazor Server BenutzeroberflÃ¤che
Moderne, reaktionsschnelle WeboberflÃ¤che, angetrieben von Blazor Server, bietet ein schnelles, interaktives Budgetierungserlebnis direkt im Browser.
Warum OpenBudgeteer auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.