Big-AGI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Professioneller Multi-Modell-KI-Arbeitsbereich, der über 500 Modelle von mehr als 20 Anbietern unterstützt und einen integrierten parallelen Modellvergleich bietet.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Big-AGI
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Big-AGI
Big-AGI ist ein Open-Source-KI-Arbeitsbereich, der für Fachleute entwickelt wurde, die eine ernsthafte Kontrolle über ihre KI-Interaktionen benötigen. Verbinden Sie Ihre eigenen API-Schlüssel für OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral und über 15 weitere Anbieter, um auf über 500 Modelle von einer einzigen Oberfläche aus zuzugreifen – ohne Zwischenhändleraufschlag und ohne Plattform-Abonnementgebühren, die über das hinausgehen, was Sie direkt an Ihre Anbieter zahlen.
Die einzigartige Beam-Funktion führt denselben Prompt gleichzeitig über mehrere Modelle aus und führt die besten Antworten intelligent zusammen, wodurch Halluzinationen bei wichtigen Aufgaben erheblich reduziert werden. Das Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jede Konversation und jeden API-Schlüssel vollständig privat, mit optionaler HTTP Basic Auth zur Sicherung des Teamzugriffs.
Hauptmerkmale von Big-AGI
Beam Multi-Modell
Führen Sie jeden Prompt parallel über mehrere KI-Modelle aus und fassen Sie die besten Antworten zusammen – wodurch Halluzinationen bei komplexen oder risikoreichen Aufgaben reduziert werden.
500+ Modelle
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter und über 15 weitere Anbieter über eine einzige Schnittstelle mit Ihren eigenen API-Schlüsseln.
Lokaler Datenschutz zuerst
Konversationen und Einstellungen werden im Browser gespeichert, nicht auf dem Server — Ihre Daten verlassen niemals Ihre eigene Infrastruktur.
Websuche und Zitate
Durchsuchen Sie das Web in jedem Chat und erhalten Sie Antworten mit Quellenangaben, unterstützt von Google Custom Search oder anderen konfigurierten Anbietern.
Zugriffskontrolle
Schützen Sie Ihre selbst gehostete Instanz mit HTTP Basic Auth, damit nur autorisierte Benutzer auf Ihre API-Schlüssel und den Konversationsverlauf zugreifen können.
Warum Big-AGI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.