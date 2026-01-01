Tianji als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-All-in-One-Einblicks-Hub, der Website-Analysen, VerfÃ¼gbarkeitsÃ¼berwachung und Server-Status-Tracking in einem einzigen Dashboard kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tianji erstellen kÃ¶nnen
Tianji ist ein quelloffener All-in-One-Insight-Hub, der Website-Analysen, Uptime-Monitoring und Server-Status-Tracking unter einer einzigen OberflÃ¤che vereint. Anstatt separate Tools fÃ¼r jede Aufgabe zu verwalten, kÃ¶nnen Sie mit Tianji Besucherstatistiken verfolgen, Ã¼berwachen, ob Ihre Dienste erreichbar sind, und den Zustand Ihrer Server melden â€“ alles von einem Dashboard aus mit einem einheitlichen Benachrichtigungssystem.
Entwickelt fÃ¼r Teams und Einzelbetreiber gleichermaÃŸen, unterstÃ¼tzt Tianji den Mehrbenutzerzugriff mit rollenbasierten Berechtigungen und beschrÃ¤nkt neue Registrierungen standardmÃ¤ÃŸig, sodass nur eingeladene Benutzer beitreten kÃ¶nnen. Eine integrierte OpenAPI bietet programmatischen Zugriff auf alle Daten. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre Analyse- und Ãœberwachungsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fernab von Drittanbieterplattformen.
Hauptmerkmale von Tianji
Website-Analysen
Verfolgen Sie Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Verweisquellen und UTM-Parameter, ohne Google Analytics zu nutzen oder Daten an Dritte zu senden.
Uptime-Ãœberwachung
ÃœberprÃ¼fen Sie kontinuierlich, ob Ihre Websites und APIs erreichbar sind, und werden Sie sofort benachrichtigt, wenn ein Dienst ausfÃ¤llt.
Serverstatus-Ãœberwachung
Installieren Sie den schlanken Tianji-Reporter auf jedem Server, um CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zurÃ¼ck zu Ihrem Dashboard zu streamen.
Intelligente Benachrichtigungen
Leiten Sie Benachrichtigungen fÃ¼r Ausfallzeiten und Serverprobleme Ã¼ber eine einzige Konfiguration an Telegram, Slack, E-Mail, Webhooks und andere KanÃ¤le weiter.
OpenAPI-Zugriff
Eine vollstÃ¤ndig dokumentierte REST-API ermÃ¶glicht Ihnen die programmatische Abfrage von Analyse- und Ãœberwachungsdaten fÃ¼r benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen.
Warum Tianji auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.