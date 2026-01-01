Tianji ist ein quelloffener All-in-One-Insight-Hub, der Website-Analysen, Uptime-Monitoring und Server-Status-Tracking unter einer einzigen OberflÃ¤che vereint. Anstatt separate Tools fÃ¼r jede Aufgabe zu verwalten, kÃ¶nnen Sie mit Tianji Besucherstatistiken verfolgen, Ã¼berwachen, ob Ihre Dienste erreichbar sind, und den Zustand Ihrer Server melden â€“ alles von einem Dashboard aus mit einem einheitlichen Benachrichtigungssystem.

Entwickelt fÃ¼r Teams und Einzelbetreiber gleichermaÃŸen, unterstÃ¼tzt Tianji den Mehrbenutzerzugriff mit rollenbasierten Berechtigungen und beschrÃ¤nkt neue Registrierungen standardmÃ¤ÃŸig, sodass nur eingeladene Benutzer beitreten kÃ¶nnen. Eine integrierte OpenAPI bietet programmatischen Zugriff auf alle Daten. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre Analyse- und Ãœberwachungsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fernab von Drittanbieterplattformen.