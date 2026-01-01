Kimai als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose Open-Source-Zeiterfassungsplattform für Freiberufler, Agenturen und Teams, um abrechenbare Stunden zu erfassen und Rechnungen zu erstellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kimai erstellen können
Kimai ist eine ausgereifte Open-Source-Zeiterfassungsanwendung, die Freiberuflern, Agenturen und Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit bietet, abrechenbare Stunden zu erfassen, Kundenprojekte zu verwalten und präzise Rechnungen zu erstellen. Mit einer übersichtlichen Weboberfläche, Mehrbenutzerunterstützung und rollenbasierten Berechtigungen skaliert sie von einem einzelnen Entwickler, der seine eigene Zeit erfasst, bis hin zu einer Agentur, die Dutzende von Teammitgliedern über viele Kunden hinweg koordiniert.
Im Gegensatz zu SaaS-Zeiterfassungstools, die pro Benutzerplatz abrechnen, bedeutet das Selbst-Hosting von Kimai auf Ihrem eigenen VPS keine wiederkehrenden Abonnementkosten und die vollständige Kontrolle über Ihre Zeiterfassungs- und Abrechnungsdaten. Diese Vorlage enthält MySQL für eine dauerhafte, produktionsreife Speicherung.
Hauptmerkmale von Kimai
Abrechenbare Stundenverfolgung
Timer starten und stoppen oder Stunden manuell für jeden Kunden, jedes Projekt oder jede Aktivität eingeben, um genaue Abrechnungsunterlagen zu erhalten.
Rechnungserstellung
Rechnungen direkt aus erfassten Zeiteinträgen erstellen, ohne den Export in ein separates Tool.
Detaillierte Berichterstattung
Berichte nach Benutzer, Projekt, Kunde oder Datumsbereich filtern, um die Auslastung zu verstehen und die Kundenabrechnung zu unterstützen.
Plugin-Erweiterbarkeit
Erweitern Sie Kimai mit Community-Plugins für benutzerdefinierte Workflows, Integrationen und zusätzliche Exportformate.
Warum Kimai auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.