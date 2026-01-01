GPT-Researcher ist ein quelloffener autonomer KI-Agent, der entwickelt wurde, um umfassende Online-Recherchen zu jedem Thema durchzuführen. Er verwendet einen Multi-Agenten-Ansatz — ein Planungsagent zerlegt die Frage in Unteranfragen, Rechercheagenten sammeln gleichzeitig Informationen aus Dutzenden von Quellen, und ein Schreibagent fasst die Ergebnisse in einem strukturierten, zitierten Bericht zusammen. Dieser parallele Ansatz reduziert die Zeit zur Erstellung von forschungstauglichen Inhalten erheblich im Vergleich zum manuellen Browsen oder Einzelabfrage-LLM-Prompts.

Das Selbst-Hosting von GPT-Researcher gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche LLM-Anbieter und Such-APIs Sie verbinden, welche Daten verarbeitet werden und wie Berichte gespeichert werden. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Forschungsthemen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, ohne Nutzungsbeschränkungen durch von Drittanbietern gehostete Dienste.