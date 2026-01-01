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Autonomer KI-Forschungsagent, der Deep-Web-Recherchen durchführt und detaillierte, zitierte Berichte in Minuten erstellt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GPT-Researcher erstellen können

GPT-Researcher ist ein quelloffener autonomer KI-Agent, der entwickelt wurde, um umfassende Online-Recherchen zu jedem Thema durchzuführen. Er verwendet einen Multi-Agenten-Ansatz — ein Planungsagent zerlegt die Frage in Unteranfragen, Rechercheagenten sammeln gleichzeitig Informationen aus Dutzenden von Quellen, und ein Schreibagent fasst die Ergebnisse in einem strukturierten, zitierten Bericht zusammen. Dieser parallele Ansatz reduziert die Zeit zur Erstellung von forschungstauglichen Inhalten erheblich im Vergleich zum manuellen Browsen oder Einzelabfrage-LLM-Prompts.

Das Selbst-Hosting von GPT-Researcher gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche LLM-Anbieter und Such-APIs Sie verbinden, welche Daten verarbeitet werden und wie Berichte gespeichert werden. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Forschungsthemen auf Ihrer Infrastruktur verbleiben, ohne Nutzungsbeschränkungen durch von Drittanbietern gehostete Dienste.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von GPT-Researcher

Multi-Agenten-Forschung

Parallele Unterabfrage-Agenten sammeln gleichzeitig Daten aus Dutzenden von Quellen und erstellen umfassende Berichte schneller als jeder einsträngige Forschungsablauf.

Zitierte Berichte

Jeder generierte Bericht enthält Inline-Quellenangaben und ein Literaturverzeichnis, wodurch die Ergebnisse überprüfbar und für den professionellen Einsatz geeignet sind.

Mehrere Berichtstypen

Generieren Sie Forschungsberichte, Ressourcenlisten, Gliederungen oder benutzerdefinierte Ausgaben, um genau die Ergebnisse zu liefern, die Ihr Workflow erfordert.

Flexibler LLM Support

Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Ollama oder einen beliebigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt, damit Sie Kosten, Geschwindigkeit und Modellkapazität pro Forschungsaufgabe ausbalancieren können.

Integration der Websuche

Verbindet sich mit Tavily, Google, Bing und anderen Suchanbietern, um aktuelle, stets verfügbare Informationen abzurufen, anstatt sich auf statische Trainingsdaten zu verlassen.

Warum GPT-Researcher auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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