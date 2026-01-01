TubeArchivist in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter YouTube-Archivierer, der Ihre Videosammlung von Ihrem eigenen Server herunterlädt, indiziert und streamt.
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Was Sie mit TubeArchivist erstellen können
TubeArchivist ist eine selbst gehostete YouTube-Archivierungsplattform, die Ihre Videosammlung unter Ihre eigene Kontrolle bringt. Sie abonniert Kanäle, lädt Videos automatisch über yt-dlp herunter und indiziert alles mit Elasticsearch, sodass Sie Titel, Beschreibungen, Untertitel und Kommentare durchsuchen können. Videos werden über einen integrierten Web-Player mit Wiedergabeverlauf und Fortschrittsverfolgung bereitgestellt – nach dem Download ist kein YouTube-Konto oder Internetverbindung erforderlich.
Im Gegensatz zu einmaligen Download-Tools läuft TubeArchivist kontinuierlich im Hintergrund. Es bewahrt Metadaten, Miniaturansichten, Untertitel und Kommentare zusammen mit jeder Videodatei auf und integriert sich mit Jellyfin und Plex für Medienserver-Benutzer, die ihr Archiv neben anderen Inhalten haben möchten.
Hauptmerkmale von TubeArchivist
Kanalabonnements
Abonnieren Sie YouTube-Kanäle und laden Sie neue Uploads automatisch nach einem Zeitplan herunter, wobei Ihr Archiv ohne manuelles Eingreifen auf dem neuesten Stand gehalten wird.
Volltextsuche
Elasticsearch indiziert Videotitel, Beschreibungen, Untertitel und Kommentare, damit Sie jedes Video in Ihrer gesamten Bibliothek sofort nach Stichwort finden können.
SponsorBlock-Integration
Überspringt automatisch Sponsorensegmente, Intros, Outros und Füllmaterial während der Wiedergabe mithilfe von SponsorBlock-Daten aus der Community.
Jellyfin- und Plex-Export
Begleit-Plugins für Jellyfin und Plex lassen Sie Ihre TubeArchivist-Bibliothek direkt in Ihrem bestehenden Medienserver durchsuchen.
Untertitelarchivierung
Lädt Untertitel für jedes archivierte Video herunter und indiziert sie, was die Stichwortsuche innerhalb des gesprochenen Inhalts in Ihrer gesamten Sammlung ermöglicht.
Kommentararchivierung
Archiviert optional den gesamten Kommentar-Thread für jedes Video zusammen mit der Mediendatei und bewahrt so den Community-Kontext, den YouTube möglicherweise entfernen könnte.
Warum TubeArchivist auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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