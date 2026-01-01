TubeArchivist ist eine selbst gehostete YouTube-Archivierungsplattform, die Ihre Videosammlung unter Ihre eigene Kontrolle bringt. Sie abonniert Kanäle, lädt Videos automatisch über yt-dlp herunter und indiziert alles mit Elasticsearch, sodass Sie Titel, Beschreibungen, Untertitel und Kommentare durchsuchen können. Videos werden über einen integrierten Web-Player mit Wiedergabeverlauf und Fortschrittsverfolgung bereitgestellt – nach dem Download ist kein YouTube-Konto oder Internetverbindung erforderlich.

Im Gegensatz zu einmaligen Download-Tools läuft TubeArchivist kontinuierlich im Hintergrund. Es bewahrt Metadaten, Miniaturansichten, Untertitel und Kommentare zusammen mit jeder Videodatei auf und integriert sich mit Jellyfin und Plex für Medienserver-Benutzer, die ihr Archiv neben anderen Inhalten haben möchten.