Technitium DNS Server mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-DNS-Server mit integrierter Werbeblockierung, verschlüsselten DNS-Protokollen und einer voll ausgestatteten Web-Verwaltungskonsole.
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Was Sie mit Technitium DNS Server erstellen können
Technitium DNS Server ist ein vollständig quelloffener DNS-Server, der sowohl als autoritativer Nameserver für Ihre eigenen Domains als auch als rekursiver Resolver für Netzwerk-Clients fungiert. Er unterstützt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS und DNS-over-QUIC — und schützt DNS-Anfragen vor ISP-Überwachung und Man-in-the-Middle-Abfangen, ohne die Notwendigkeit von Drittanbieter-Resolvern.
Über die Standardauflösung hinaus bietet Technitium netzwerkweite Werbe- und Malware-Blockierung über konfigurierbare Blocklisten-URLs, DNSSEC-Validierung und Zonensignierung, einen integrierten DHCP-Server, Multi-Server-Clustering und rollenbasierte Zugriffskontrolle mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das Selbst-Hosting bietet Ihnen volle Transparenz über jede DNS-Anfrage in Ihrem Netzwerk, ohne dass ein externer Anbieter Ihren Datenverkehr sieht.
Hauptmerkmale von Technitium DNS Server
Netzwerkweite Werbeblockierung
Blockieren Sie Anzeigen, Tracker und Malware-Domains auf jedem Gerät in Ihrem Netzwerk mithilfe konfigurierbarer Blocklist-URLs – keine Client-Software auf einzelnen Geräten erforderlich.
Verschlüsselte DNS-Protokolle
Unterstützt DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS und DNS-over-QUIC, um Abhören zu verhindern und DNS-Anfragen vor ISPs und Netzwerk-Lauschern privat zu halten.
Autoritatives DNS-Hosting
Hosten Sie Ihre eigenen DNS-Zonen mit DNSSEC-Signierung unter Verwendung von RSA, ECDSA oder EdDSA — wodurch die Abhängigkeit von Nameservern Dritter für Ihre internen oder öffentlichen Domains entfällt.
Hochleistungsauflösung
Async IO-Architektur verarbeitet über 100.000 DNS-Anfragen pro Sekunde mit persistentem Caching, Prefetching und Serve-Stale-Unterstützung für maximale Verfügbarkeit.
Multi-Server-Clustering
Verwalten und replizieren Sie Zonen über mehrere DNS-Serverinstanzen hinweg von einer einzigen Webkonsole aus, für Redundanz und verteilte Bereitstellungen.
Warum Technitium DNS Server auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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