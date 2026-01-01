Jump ist eine leichtgewichtige, selbstgehostete Startseite und ein Echtzeit-Statusmonitor, entwickelt, um alle Ihre wichtigen Links an einem Ort zu organisieren. Mit PHP erstellt und als einzelner Docker-Container bereitgestellt, lädt es schnell, bleibt sicher und benötigt keine Datenbank oder externen Abhängigkeiten zum Betrieb. Websites können manuell über eine JSON-Datei definiert, automatisch von laufenden Docker-Containern erkannt oder als Kombination aus beidem verwendet werden.

Jump unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder und die Unsplash-Integration, mehrsprachige Anzeige, tag-basierte Website-Kategorisierung, tastaturgesteuerte Suche mit konfigurierbaren Suchmaschinen und eine optionale Open Weather Map-Integration für lokale Zeit und Wetter. Sein sauberes, responsives Design passt sich an Desktop und Mobilgeräte an, sodass Sie jeden gespeicherten Dienst mit einem einzigen Klick von jedem Gerät aus erreichen können.