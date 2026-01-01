Jump als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Eine selbst gehostete Startseite und Echtzeit-Statusseite, die Ihnen sofortigen Zugriff auf alle Ihre Lieblingsseiten von einem einzigen, stilvollen Dashboard aus ermöglicht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jump erstellen können
Jump ist eine leichtgewichtige, selbstgehostete Startseite und ein Echtzeit-Statusmonitor, entwickelt, um alle Ihre wichtigen Links an einem Ort zu organisieren. Mit PHP erstellt und als einzelner Docker-Container bereitgestellt, lädt es schnell, bleibt sicher und benötigt keine Datenbank oder externen Abhängigkeiten zum Betrieb. Websites können manuell über eine JSON-Datei definiert, automatisch von laufenden Docker-Containern erkannt oder als Kombination aus beidem verwendet werden.
Jump unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder und die Unsplash-Integration, mehrsprachige Anzeige, tag-basierte Website-Kategorisierung, tastaturgesteuerte Suche mit konfigurierbaren Suchmaschinen und eine optionale Open Weather Map-Integration für lokale Zeit und Wetter. Sein sauberes, responsives Design passt sich an Desktop und Mobilgeräte an, sodass Sie jeden gespeicherten Dienst mit einem einzigen Klick von jedem Gerät aus erreichen können.
Hauptmerkmale von Jump
Echtzeit-Statusüberwachung
Jump überprüft die Verfügbarkeit jeder Website in Ihrem Dashboard und zeigt Live-Statusindikatoren an, damit Sie sofort wissen, ob ein Dienst ausgefallen ist.
Docker Auto-Erkennung
Automatisch laufende Docker-Container als Dashboard-Einträge mithilfe von Container-Labels auflisten, wodurch Ihre Startseite ohne manuelle Updates mit Ihrer Infrastruktur synchronisiert bleibt.
Tag-basierte Organisation
Gruppieren Sie Websites mit Tags und navigieren Sie zwischen thematischen Seiten. Ihre meistgenutzten Links bleiben auf dem Startbildschirm sichtbar, während längere Listen übersichtlich kategorisiert sind.
Tastaturgesteuerte Suche
Öffnen Sie die Multi-Engine-Suchleiste mit Strg+Umschalt+/ und durchsuchen Sie Google, DuckDuckGo, Bing oder eine beliebige benutzerdefinierte Suchmaschine, ohne zur Maus greifen zu müssen.
Benutzerdefinierte Hintergründe und Wetter
Verwenden Sie Ihre eigenen Hintergrundbilder oder verbinden Sie Unsplash für zufällige Landschaften, und fügen Sie einen Open Weather Map API-Schlüssel hinzu, um die lokale Zeit und die aktuellen Wetterbedingungen anzuzeigen.
Keine Datenbank erforderlich
Jump läuft als einzelner Container ohne externe Datenbank, was die Bereitstellung, Sicherung und Verschiebung zwischen Servern trivial einfach macht.
Warum Jump auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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