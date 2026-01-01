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Eine selbst gehostete Startseite und Echtzeit-Statusseite, die Ihnen sofortigen Zugriff auf alle Ihre Lieblingsseiten von einem einzigen, stilvollen Dashboard aus ermöglicht.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Jump erstellen können

Jump ist eine leichtgewichtige, selbstgehostete Startseite und ein Echtzeit-Statusmonitor, entwickelt, um alle Ihre wichtigen Links an einem Ort zu organisieren. Mit PHP erstellt und als einzelner Docker-Container bereitgestellt, lädt es schnell, bleibt sicher und benötigt keine Datenbank oder externen Abhängigkeiten zum Betrieb. Websites können manuell über eine JSON-Datei definiert, automatisch von laufenden Docker-Containern erkannt oder als Kombination aus beidem verwendet werden.

Jump unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder und die Unsplash-Integration, mehrsprachige Anzeige, tag-basierte Website-Kategorisierung, tastaturgesteuerte Suche mit konfigurierbaren Suchmaschinen und eine optionale Open Weather Map-Integration für lokale Zeit und Wetter. Sein sauberes, responsives Design passt sich an Desktop und Mobilgeräte an, sodass Sie jeden gespeicherten Dienst mit einem einzigen Klick von jedem Gerät aus erreichen können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Jump

Echtzeit-Statusüberwachung

Jump überprüft die Verfügbarkeit jeder Website in Ihrem Dashboard und zeigt Live-Statusindikatoren an, damit Sie sofort wissen, ob ein Dienst ausgefallen ist.

Docker Auto-Erkennung

Automatisch laufende Docker-Container als Dashboard-Einträge mithilfe von Container-Labels auflisten, wodurch Ihre Startseite ohne manuelle Updates mit Ihrer Infrastruktur synchronisiert bleibt.

Tag-basierte Organisation

Gruppieren Sie Websites mit Tags und navigieren Sie zwischen thematischen Seiten. Ihre meistgenutzten Links bleiben auf dem Startbildschirm sichtbar, während längere Listen übersichtlich kategorisiert sind.

Tastaturgesteuerte Suche

Öffnen Sie die Multi-Engine-Suchleiste mit Strg+Umschalt+/ und durchsuchen Sie Google, DuckDuckGo, Bing oder eine beliebige benutzerdefinierte Suchmaschine, ohne zur Maus greifen zu müssen.

Benutzerdefinierte Hintergründe und Wetter

Verwenden Sie Ihre eigenen Hintergrundbilder oder verbinden Sie Unsplash für zufällige Landschaften, und fügen Sie einen Open Weather Map API-Schlüssel hinzu, um die lokale Zeit und die aktuellen Wetterbedingungen anzuzeigen.

Keine Datenbank erforderlich

Jump läuft als einzelner Container ohne externe Datenbank, was die Bereitstellung, Sicherung und Verschiebung zwischen Servern trivial einfach macht.

Warum Jump auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

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Uptime Kuma ist ein schönes, selbst gehostetes Überwachungstool

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