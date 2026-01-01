Glances in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Plattformübergreifendes Systemüberwachungstool, das Echtzeit-CPU-, Speicher-, Festplatten-, Netzwerk- und Container-Metriken über eine Weboberfläche bereitstellt.
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Was Sie mit Glances erstellen können
Glances ist ein umfassendes Server-Überwachungstool, das die Sichtbarkeit von top, htop, iotop und df in einer einzigen, vereinheitlichten Weboberfläche vereint. Es liefert Echtzeit-Metriken für CPU, Arbeitsspeicher, Swap, Festplatten-I/O, Netzwerk, Prozesse und laufende Docker-Container – zusammen mit konfigurierbaren Warnmeldungen, wenn Schwellenwerte überschritten werden.
Das Selbst-Hosting von Glances auf Ihrem VPS bietet Ihnen vollständige Einblicke in Ihre Serverinfrastruktur, ohne Leistungsdaten an externe Überwachungsdienste zu senden. Diese Vorlage stellt Glances mit schreibgeschütztem Docker-Socket-Zugriff und Host-PID-Namespace bereit, sodass Container- und Systemmetriken über die sichere HTTPS-Schnittstelle vollständig sichtbar sind.
Hauptmerkmale von Glances
Echtzeit-Systemmetriken
Überwachen Sie CPU, Arbeitsspeicher, Auslagerungsdatei, Systemauslastung, Festplatten-I/O und Netzwerkbandbreite – alles über ein einziges Web-Dashboard.
Docker-Container-Überwachung
Die CPU-, Speicher- und Netzwerknutzung pro Container ist zusammen mit Systemmetriken auf Host-Ebene in einer Ansicht sichtbar.
Konfigurierbare Benachrichtigungen
Legen Sie Schwellenwerte für CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung fest, um automatische Warnungen auszulösen, bevor Ressourcenengpässe Probleme verursachen.
Metrik-Export
Exportieren Sie Leistungsdaten in InfluxDB, Prometheus und andere Zeitreihen-Datenbanken für die langfristige Trendanalyse.
RESTful API
Eine integrierte REST-API ermöglicht benutzerdefinierte Integrationen, skriptgesteuerte Abfragen und das Einbetten von Metriken in andere Dashboards.
Warum Glances auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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