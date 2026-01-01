Collabora Online in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Online-Office-Suite basierend auf LibreOffice, die es Teams ermöglicht, Dokumente, Tabellen und Präsentationen im Browser gemeinsam zu bearbeiten.
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Was Sie damit bauen können Collabora Online
Collabora Online ist eine selbst gehostete Online-Office-Suite, die auf LibreOffice-Technologie basiert und vollständig im Browser läuft. Teams öffnen Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente direkt aus einer Dateispeicher-App wie Nextcloud, Seafile oder Pydio Cells und bearbeiten sie in Echtzeit gemeinsam mit Live-Cursorn, Kommentaren, Änderungsverfolgung und sofortigen Vorschauen – kein Desktop-Client, kein Microsoft 365, kein Google Workspace erforderlich.
Wenn Sie Collabora auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben alle Dokumente, Tabellen und Präsentationen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kombinieren Sie es mit einer der Dateispeicher-Apps in diesem Katalog, um Ihrem Team einen vollständigen On-Premise-Ersatz für Cloud-Office-Suiten zu bieten, mit voller Dateiformatkompatibilität und ohne nutzerbasierte Gebühren.
Hauptmerkmale von Collabora Online
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Benutzer bearbeiten gleichzeitig dieselbe Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei mit Live-Cursorn, Kommentaren und sofortiger Änderungssynchronisierung.
Microsoft Office-Kompatibilität
Öffnen und speichern Sie .docx-, .xlsx- und .pptx-Dateien ohne Konvertierungsverlust, dank der nativen LibreOffice-Wiedergabe von OOXML-Formaten.
Integriert sich in die Dateispeicherung
Lässt sich in Nextcloud, Seafile, Pydio Cells und andere WOPI-fähige Dateiserver integrieren, ohne Codeänderung an der Host-App.
Änderungen nachverfolgen und Kommentare
Überprüfen Sie Dokumente mit Änderungsverfolgungsmodus, Inline-Kommentaren, Vorschlägen und Versionsverlauf, wie Sie es von Desktop-Office-Suiten kennen.
Mobil- und Tablet-freundlich
Berührungsoptimierte Editor-Oberfläche funktioniert auf Telefonen, Tablets und Chromebooks, sodass Mitwirkende von jedem Gerät aus bearbeiten können.
Warum Collabora Online auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.
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