Dasharr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Dashboard, das die Upload-, Download- und Bounty-Statistiken von über zwanzig privaten Torrent-Trackern verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dasharr erstellen können
Dasharr ist ein Open-Source-Dashboard, das mit Rust und Vue erstellt wurde, speziell für Benutzer privater Torrent-Tracker. Es fragt regelmäßig jeden von Ihnen aktivierten Indexer ab, speichert die Historie in PostgreSQL und zeigt langfristige Trends bei Upload, Download, Ratio, Bonuspunkten und Bounty auf, die die Tracker selbst selten über den aktuellen Wert hinaus offenlegen.
Das Selbst-Hosting von Dasharr auf Ihrem VPS hält jeden API-Schlüssel und die vollständige Historie Ihrer Tracker-Konten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem Drittanbieterdienst. Statistiken werden alle sechs Stunden im Hintergrund gesammelt, damit Sie Uploads, automatisierte Tools und Bounty-Ausgaben über alle Ihre Tracker hinweg in einer einzigen Zeitleiste korrelieren können.
Hauptmerkmale von Dasharr
Multi-Tracker-Unterstützung
Integrierte Kollektoren für mehr als zwanzig private Tracker, darunter RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP und viele weitere, unter einem einzigen Dashboard.
Langzeit-Historie
Jede Umfrage wird in PostgreSQL gespeichert, sodass Sie sehen können, wie sich Upload, Verhältnis und Bonuspunkte über Wochen und Monate entwickeln, anstatt nur den aktuellen Schnappschuss zu sehen.
Geplante Abholung
Statistiken werden automatisch alle sechs Stunden im Hintergrund aktualisiert, sodass das Dashboard immer die neuesten Aktivitäten ohne manuelle Synchronisierung widerspiegelt.
Bounty-Planung
Verfolgen Sie Kopfgeld-Einnahmen und -Ausgaben über alle Tracker hinweg, um zu planen, wie viel Anfragen innerhalb eines beliebigen gewählten Zeitfensters zugewiesen werden kann.
OpenAPI dokumentiert
Jeder Endpunkt wird über eine Swagger UI unter /swagger-ui/ bereitgestellt, sodass die Daten von benutzerdefinierten Skripten, Grafana oder anderen Dashboards abgefragt werden können.
Von Grund auf privat
Tracker-API-Schlüssel verlassen niemals Ihren VPS — das Backend kommuniziert direkt mit jedem Indexer und speichert Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank.
Warum Dasharr auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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