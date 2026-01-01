Dasharr ist ein Open-Source-Dashboard, das mit Rust und Vue erstellt wurde, speziell für Benutzer privater Torrent-Tracker. Es fragt regelmäßig jeden von Ihnen aktivierten Indexer ab, speichert die Historie in PostgreSQL und zeigt langfristige Trends bei Upload, Download, Ratio, Bonuspunkten und Bounty auf, die die Tracker selbst selten über den aktuellen Wert hinaus offenlegen.

Das Selbst-Hosting von Dasharr auf Ihrem VPS hält jeden API-Schlüssel und die vollständige Historie Ihrer Tracker-Konten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem Drittanbieterdienst. Statistiken werden alle sechs Stunden im Hintergrund gesammelt, damit Sie Uploads, automatisierte Tools und Bounty-Ausgaben über alle Ihre Tracker hinweg in einer einzigen Zeitleiste korrelieren können.