Apache Guacamole ist ein clientloses Remote-Desktop-Gateway, das Ihnen den Zugriff auf RDP-, VNC-, SSH- und Telnet-Server von jedem modernen Webbrowser aus ermöglicht – ohne Plugins, ohne native Client-Software und ohne gerätespezifische Einrichtung. Der Browser übernimmt das Rendering, während ein serverseitiger Daemon Protokolle übersetzt, wodurch der Fernzugriff so einfach wird wie das Öffnen einer URL.

Das Selbst-Hosting von Guacamole auf Ihrem eigenen VPS verwandelt Ihren Server in einen zentralen Jump-Host zur Verwaltung entfernter Maschinen überall auf der Welt. Integrierte Benutzerverwaltung, Audit-Protokolle und Verbindungsfreigabe machen es gleichermaßen nützlich für Einzeladministratoren und kleine Teams, während jede Anmeldeinformation und Sitzung unter Ihrer direkten Kontrolle bleibt.