Apache Guacamole mit einem Klick installieren.
Clientloses Remote-Desktop-Gateway für den Zugriff auf RDP-, SSH-, VNC- und Telnet-Verbindungen direkt über Ihren Webbrowser.
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Was Sie damit bauen können Apache Guacamole
Apache Guacamole ist ein clientloses Remote-Desktop-Gateway, das Ihnen den Zugriff auf RDP-, VNC-, SSH- und Telnet-Server von jedem modernen Webbrowser aus ermöglicht – ohne Plugins, ohne native Client-Software und ohne gerätespezifische Einrichtung. Der Browser übernimmt das Rendering, während ein serverseitiger Daemon Protokolle übersetzt, wodurch der Fernzugriff so einfach wird wie das Öffnen einer URL.
Das Selbst-Hosting von Guacamole auf Ihrem eigenen VPS verwandelt Ihren Server in einen zentralen Jump-Host zur Verwaltung entfernter Maschinen überall auf der Welt. Integrierte Benutzerverwaltung, Audit-Protokolle und Verbindungsfreigabe machen es gleichermaßen nützlich für Einzeladministratoren und kleine Teams, während jede Anmeldeinformation und Sitzung unter Ihrer direkten Kontrolle bleibt.
Hauptmerkmale von Apache Guacamole
Clientloser Browserzugriff
Verbinden Sie sich direkt über einen Browser-Tab mit jedem RDP-, VNC-, SSH- oder Telnet-Host – keine Client-Software, keine Plugins, keine Firewall-Umgehungen.
Multi-Protokoll-Unterstützung
Integrierte Adapter für RDP, VNC, SSH, Telnet und Kubernetes decken den täglichen Bedarf von Administratoren, Entwicklern und Sicherheitsteams ab.
Zentralisierte Anmeldeinformationen
Speichern Sie Server-Passwörter, SSH-Schlüssel und Zertifikate einmalig in Guacamole und gewähren Sie Benutzern Zugriff, ohne jemals die zugrunde liegenden Geheimnisse preiszugeben.
Benutzer- und Gruppenverwaltung
Rollenbasierte Berechtigungen, LDAP- und SAML-Integration sowie Zugriffsregeln pro Verbindung sorgen dafür, dass große Teams auch bei wachsendem Verbindungsbestand organisiert bleiben.
Sitzungsaufzeichnung und -prüfung
Optionale Sitzungsaufzeichnung und detaillierte Aktivitätsprotokolle machen es einfach zu prüfen, wer sich wo verbunden hat und was er/sie getan hat.
Warum Apache Guacamole auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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