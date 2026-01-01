PhotoPrism in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-gestützte Fotoverwaltungsanwendung, die Ihre Fotobibliothek automatisch organisiert, taggt und durchsucht, ohne sie in Drittanbieter-Clouds hochzuladen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit PhotoPrism erstellen können
PhotoPrism ist eine datenschutzorientierte Fotoverwaltungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Ihre gesamte Fotosammlung automatisch zu klassifizieren, zu taggen und zu durchsuchen. Gesichtserkennung, Objekterkennung und standortbasierte Organisation arbeiten lokal auf Ihrem Server – Ihre Fotos verlassen niemals Ihre Hardware.
PhotoPrism auf Ihrem VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen eine leistungsstarke Alternative zu Google Fotos und iCloud, die auf Millionen von Bildern skaliert, RAW-Dateien und 4K-Videos unterstützt und jede Erinnerung unter Ihrer vollständigen Kontrolle hält, ohne Speichergrenzen, die durch einen Abonnementplan eines Drittanbieters auferlegt werden.
Hauptmerkmale von PhotoPrism
KI-gestützte Tagging
Klassifiziert Fotos automatisch nach Motiv, Szene und Objekten mithilfe von geräteinternem maschinellem Lernen – keine Cloud-Verarbeitung erforderlich.
Gesichtserkennung
Gruppiert Fotos nach den Personen darauf, damit Sie sofort jedes Bild eines Familienmitglieds oder Freundes in Ihrer gesamten Bibliothek finden können.
Leistungsstarke Suche
Finde Fotos mit Abfragen in natürlicher Sprache wie „Strandsonnenuntergang“ oder filtere gleichzeitig nach Datum, Kamera, Ort und automatisch erkannten Beschriftungen.
RAW- und Video-Unterstützung
Verarbeitet RAW-Dateien von professionellen Kameras, HEIF von iPhones und 4K-Videos mit automatischer Transkodierung für die Wiedergabe im Browser.
Standort und Kartenansicht
Platziert geotaggte Fotos auf einer interaktiven Karte und gruppiert sie automatisch nach Standort zum geografischen Durchsuchen.
Warum PhotoPrism auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.