Crucix mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
OSINT-Nachrichtendienstplattform, die 27 globale Echtzeit-Datenquellen in einem einheitlichen 3D-Dashboard zusammenführt.
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Was Sie damit bauen können Crucix
Crucix ist eine OSINT (Open Source Intelligence) Plattform, die Daten aus 27 öffentlichen Quellen — darunter NASA FIRMS Satellitenbilder, maritime AIS-Verfolgung, ACLED Konfliktdaten, FRED Wirtschaftsindikatoren und soziale Stimmungsfeeds — in einem einzigen Echtzeit-Dashboard mit einem WebGL-gestützten 3D-Globus konsolidiert. Die Daten werden alle 15 Minuten automatisch aktualisiert, was Ihnen eine kontinuierliche Lageerfassung ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.
Die Plattform liefert mehrstufige Warnmeldungen (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) über Telegram und Discord, LLM-generierte Handelsideen und Zwei-Wege-Bot-Befehle für On-Demand-Briefings. Das Selbst-Hosting von Crucix auf Ihrem VPS bewahrt alle API-Schlüssel und Geheimdienstarchive auf Ihrer eigenen Infrastruktur, gewährleistet eine unterbrechungsfreie Datenerfassung und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff.
Hauptmerkmale von Crucix
27 OSINT Quellen
Aggregiert Satelliten-, See-, Luftfahrt-, Konflikt-, Wirtschafts- und soziale Stimmungsdaten parallel, mit sanfter Degradation, wenn eine Quelle nicht verfügbar ist.
3D-Globus-Visualisierung
Der WebGL-gestützte Globus überlagert Ereignisse geografisch und ermöglicht so eine einfache Korrelation von Vorfällen über Regionen hinweg auf einen Blick.
Mehrstufiges Warnsystem
Liefert FLASH-, PRIORITY- und ROUTINE-Benachrichtigungen über Telegram und Discord, damit kritische Entwicklungen Sie sofort erreichen.
LLM Intelligenz-Analyse
Integriert sich mit Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini und anderen Anbietern, um Handelsideen und intelligente Signalzusammenfassungen aus gesammelten Daten zu generieren.
Zwei-Wege-Bot-Befehle
Fordern Sie bei Bedarf Statusprüfungen an, lösen Sie manuelle Scans aus und erhalten Sie Briefings direkt über Telegram- oder Discord-Bot-Befehle.
Warum Crucix auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.