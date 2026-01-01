Scrypted ist eine Open-Source-Plattform für die Integration von Heimvideos und ein Netzwerk-Videorekorder (NVR), der IP-Kameras über Smart-Home-Ökosysteme wie HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant vereinheitlicht. Seine hardwarebeschleunigte Transkodierung und Plugin-Architektur liefern Live-Streams mit geringer Latenz und zuverlässige 24/7-Aufnahmen ohne Anbieterbindung.

Das Scrypted NVR-Plugin ermöglicht kontinuierliche Aufnahmen mit KI-gestützten intelligenten Erkennungen, sofortigen Bewegungswarnungen und einer ausgefeilten mobilen und Desktop-App zur Fernüberwachung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Filmmaterial und eliminiert laufende Cloud-Abonnementgebühren.