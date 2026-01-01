Euro-Office DocumentServer ist eine quelloffene Online-Office-Suite, die browserbasierte kollaborative Bearbeitung von DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- und PDF-Formaten in Ihre eigene Infrastruktur bringt. Basierend auf der AGPL-lizenzierten ONLYOFFICE DocumentServer-Codebasis und umbenannt für europäische digitale Souveränität, dient es als sofort einsatzbereites kollaboratives Bearbeitungs-Backend für Plattformen wie Nextcloud und ownCloud.

Das Selbst-Hosting von Euro-Office DocumentServer hält jedes Dokument, jede Bearbeitungssitzung und jeden Integrationsaufruf innerhalb Ihres VPS — keine Drittanbieter-Cloud berührt den Inhalt. Die JWT-Token-Authentifizierung sichert die API standardmäßig, und die gebündelte Bereitstellung liefert PostgreSQL, RabbitMQ und Redis vorkonfiguriert für einen produktionsbereiten Bearbeitungsserver.