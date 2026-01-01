Euro-Office DocumentServer in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Europäisch-souveräne, selbstgehostete Office-Suite für browserbasiertes kollaboratives Bearbeiten von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen.
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Was Sie mit Euro-Office DocumentServer erstellen können
Euro-Office DocumentServer ist eine quelloffene Online-Office-Suite, die browserbasierte kollaborative Bearbeitung von DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- und PDF-Formaten in Ihre eigene Infrastruktur bringt. Basierend auf der AGPL-lizenzierten ONLYOFFICE DocumentServer-Codebasis und umbenannt für europäische digitale Souveränität, dient es als sofort einsatzbereites kollaboratives Bearbeitungs-Backend für Plattformen wie Nextcloud und ownCloud.
Das Selbst-Hosting von Euro-Office DocumentServer hält jedes Dokument, jede Bearbeitungssitzung und jeden Integrationsaufruf innerhalb Ihres VPS — keine Drittanbieter-Cloud berührt den Inhalt. Die JWT-Token-Authentifizierung sichert die API standardmäßig, und die gebündelte Bereitstellung liefert PostgreSQL, RabbitMQ und Redis vorkonfiguriert für einen produktionsbereiten Bearbeitungsserver.
Hauptmerkmale von Euro-Office DocumentServer
Souverän durch Design
Von Europa geführter AGPL-Fork, der sich auf digitale Souveränität konzentriert – jedes Dokument, Protokoll und jede Datenbankzeile verbleibt auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur.
Echtzeit-Co-Editing
Mehrere Benutzer bearbeiten gleichzeitig dasselbe Dokument, dieselbe Tabelle oder dieselbe Präsentation mit Live-Cursorn, Kommentaren und nachverfolgten Änderungen.
MS Office-Kompatibilität
Öffnet und speichert DOCX, XLSX und PPTX mit originalgetreuer Layout-Beibehaltung, sowie mit nativer Unterstützung für ODT, ODS und ODP.
JWT API Sicherheit
Die JSON Web Token-Validierung schützt jeden API-Aufruf, sodass sich nur autorisierte Integrationen und Clients mit dem Bearbeitungsserver verbinden können.
Nextcloud-Integration
Plug-in-Backend für kollaboratives Bearbeiten für Nextcloud, ownCloud und andere Plattformen, die bereits ONLYOFFICE-Konnektoren unterstützen.
PDF- und Formularbearbeitung
PDFs bearbeiten und ausfüllbare PDF-Formulare direkt im Browser erstellen, ohne zusätzliche Software oder Plugins.
Warum Euro-Office DocumentServer auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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