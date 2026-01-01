Heimdall mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Elegantes Anwendungs-Dashboard zum Zentralisieren des Zugriffs auf alle Ihre Webdienste und selbst gehosteten Apps.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Heimdall
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Heimdall erstellen können
Heimdall ist ein speziell entwickeltes Anwendungs-Dashboard, das überladene Browser-Lesezeichen durch eine übersichtliche, visuelle Oberfläche für den Zugriff auf alle Ihre Webanwendungen und Dienste ersetzt. Es unterstützt erweiterte Integrationen mit beliebten selbst gehosteten Tools wie Sonarr, Radarr und SABnzbd und zeigt Live-Statistiken direkt auf den Dashboard-Kacheln an, damit Sie den Dienststatus auf einen Blick überwachen können.
Wenn Sie Heimdall auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, erhalten Sie eine persistente, stets verfügbare Startseite, die von jedem Gerät aus zugänglich ist, ohne externe Abhängigkeiten und mit voller Kontrolle über Ihr Dashboard-Layout, Ihre Themes und API-Integrationen.
Hauptmerkmale von Heimdall
Live Dienstleistungsstatistiken
Verbesserte Integrationen mit Sonarr, Radarr, NZBGet und mehr zeigen Echtzeitstatistiken direkt auf Dashboard-Kacheln an.
Integrierte Suche
Die integrierte Suchleiste unterstützt Google, Bing und DuckDuckGo, was Heimdall zu einer leistungsstarken Browser-Startseite macht.
Automatische Icon-Erkennung
Füllt automatisch Symbole und Farben für erkannte Foundation-Apps aus, wodurch der manuelle Konfigurationsaufwand reduziert wird.
Mehrbenutzer-Support
Jeder Benutzer erhält seine eigene Dashboard-Konfiguration, geeignet für gemeinsam genutzte Homelabs und Teamumgebungen.
Tag-basiertes Filtern
Organisieren Sie große Anwendungssammlungen mit Tags für schnelles Filtern und Navigieren durch Servicekategorien.
Warum Heimdall auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.