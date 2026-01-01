Swing Music bietet Ihrer persönlichen Audiosammlung das Streaming-Qualitätserlebnis, das kommerzielle Dienste bieten – ohne Abonnementgebühren, Lizenzbeschränkungen oder Audiokompression. Es scannt Ihre Musikordner automatisch, extrahiert Metadaten und organisiert alles nach Künstler, Album und Genre mit einer eleganten Weboberfläche, die Albumcover, Liedtextanzeige und personalisierte tägliche Mixe basierend auf Ihrer Hörhistorie umfasst.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen zuverlässigen Fernzugriff auf Ihre Bibliothek von überall, ohne von Upload-Geschwindigkeiten zu Hause oder dynamischen IPs abhängig zu sein. FLAC und verlustfreie Formate werden nativ wiedergegeben, sodass Ihre Audioqualität niemals beeinträchtigt wird, und Mehrbenutzerprofile bedeuten, dass die ganze Familie eine Bibliothek teilen kann, während separate Hörhistorien beibehalten werden.