Swing-Musik in einem Klick installieren.
Selbstgehosteter Musik-Streaming-Server mit einer Spotify-ähnlichen Oberfläche für Ihre persönliche Audiosammlung, tägliche Mixe, Songtexte und FLAC-Unterstützung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Swing Music
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Swing Music erstellen können
Swing Music bietet Ihrer persönlichen Audiosammlung das Streaming-Qualitätserlebnis, das kommerzielle Dienste bieten – ohne Abonnementgebühren, Lizenzbeschränkungen oder Audiokompression. Es scannt Ihre Musikordner automatisch, extrahiert Metadaten und organisiert alles nach Künstler, Album und Genre mit einer eleganten Weboberfläche, die Albumcover, Liedtextanzeige und personalisierte tägliche Mixe basierend auf Ihrer Hörhistorie umfasst.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen zuverlässigen Fernzugriff auf Ihre Bibliothek von überall, ohne von Upload-Geschwindigkeiten zu Hause oder dynamischen IPs abhängig zu sein. FLAC und verlustfreie Formate werden nativ wiedergegeben, sodass Ihre Audioqualität niemals beeinträchtigt wird, und Mehrbenutzerprofile bedeuten, dass die ganze Familie eine Bibliothek teilen kann, während separate Hörhistorien beibehalten werden.
Hauptmerkmale von Swing Music
Verlustfreies Audio-Streaming
Streamt FLAC und andere verlustfreie Formate nativ ohne Transkodierung oder Komprimierung, wobei die volle Audioqualität Ihrer Aufnahmen erhalten bleibt.
Tägliche Mixe
Erstellt personalisierte Wiedergabelisten aus Ihrer Hörhistorie, die Alben wiederentdecken, die Sie kürzlich nicht abgespielt haben, und Ihre Bibliothek aktuell halten.
Liedtextanzeige
Zeigt synchronisierte Liedtexte während der Wiedergabe an, damit Sie mitverfolgen können, ohne zu einer separaten App oder einem Browser-Tab wechseln zu müssen.
Last.fm Scrobbling
Protokolliert jeden Titel, den Sie auf Last.fm abspielen, automatisch und hält Ihre Hörstatistiken und Musikempfehlungen auf dem neuesten Stand.
Mehrbenutzerprofile
Jeder Nutzer pflegt seine eigene Hörhistorie, Favoriten und Empfehlungen, während er dieselbe Musikbibliothek auf dem Server teilt.
Warum Swing Music auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.