LavinMQ als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-AMQP-Nachrichtenbroker, der bis zu eine Million Nachrichten pro Sekunde liefert, mit einer integrierten Web-Management-Benutzeroberfläche.
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Was Sie mit LavinMQ erstellen können
LavinMQ ist ein leichter, hochleistungsfähiger Message Broker, der auf dem AMQP 0-9-1 Protokoll basiert. Entwickelt mit Blick auf den Durchsatz, erreicht er Benchmarks von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde bei gleichzeitig geringem Speicher- und CPU-Verbrauch – was ihn zur idealen Wahl für Teams macht, die zuverlässiges Messaging ohne hohen Infrastrukturaufwand benötigen.
Das Selbst-Hosting von LavinMQ auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Messaging-Infrastruktur. Es unterstützt direkte, Topic-, Fanout- und erweiterte Exchange-Typen, zusammen mit Clustering, Föderation, Stream-Queues, MQTT und Prometheus-Monitoring – alles, was für produktionsreife Messaging-Pipelines benötigt wird.
Hauptmerkmale von LavinMQ
Hoher Durchsatz
Mit einer Benchmark von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde liefert LavinMQ außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle Messaging-Workloads.
AMQP- und MQTT-Unterstützung
Unterstützt nativ AMQP 0-9-1 und MQTT-Protokolle, wodurch es mit einer Vielzahl von Messaging-Clients und -Bibliotheken kompatibel ist.
Web-Verwaltungsoberfläche
Die integrierte Verwaltungsoberfläche ermöglicht die Überwachung von Warteschlangen, Austauschpunkten, Verbindungen und Nachrichtenraten von jedem Browser aus.
Erweiterte Austauschtypen
Unterstützt direkte, Topic-, Fanout-, konsistente Hash-, Dead-Letter- und verzögerte Nachrichten-Exchanges für eine flexible Routing-Logik.
Clustering und Föderation
Horizontal skalieren mit integrierter Cluster- und Föderationsunterstützung für verteilte, hochverfügbare Bereitstellungen.
Prometheus Integration
Stellt Metriken für das Prometheus-Scraping bereit, was eine nahtlose Integration mit Grafana-Dashboards und Alarmierungs-Pipelines ermöglicht.
Warum LavinMQ auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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