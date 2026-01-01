LavinMQ ist ein leichter, hochleistungsfähiger Message Broker, der auf dem AMQP 0-9-1 Protokoll basiert. Entwickelt mit Blick auf den Durchsatz, erreicht er Benchmarks von bis zu einer Million Nachrichten pro Sekunde bei gleichzeitig geringem Speicher- und CPU-Verbrauch – was ihn zur idealen Wahl für Teams macht, die zuverlässiges Messaging ohne hohen Infrastrukturaufwand benötigen.

Das Selbst-Hosting von LavinMQ auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Messaging-Infrastruktur. Es unterstützt direkte, Topic-, Fanout- und erweiterte Exchange-Typen, zusammen mit Clustering, Föderation, Stream-Queues, MQTT und Prometheus-Monitoring – alles, was für produktionsreife Messaging-Pipelines benötigt wird.