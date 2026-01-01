Misskey ist eine quelloffene, funktionsreiche Social-Media-Plattform, die für das Fediverse entwickelt wurde. Mithilfe des ActivityPub-Protokolls föderiert Ihre Misskey-Instanz mit Mastodon, Pleroma und Tausenden anderer Fediverse-Server, wodurch Ihre Benutzer Zugriff auf ein globales soziales Netzwerk erhalten, während alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben.

Im Gegensatz zu großen zentralisierten Plattformen stellt Misskey die Kontrolle der Community in den Vordergrund – Sie legen die Regeln, Moderationsrichtlinien und die Beitrittsberechtigung fest. Das Selbst-Hosting auf einem VPS bedeutet keine algorithmische Manipulation, keine Datenerfassung und kein Risiko, dass die Plattform um Sie herum verschwindet.