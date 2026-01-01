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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Friendica erstellen können

Friendica ist eines der ältesten und interoperabelsten selbst gehosteten sozialen Netzwerke im Fediverse. Es föderiert gleichzeitig über ActivityPub, Diaspora und sein eigenes DFRN-Protokoll – das bedeutet, Ihre Friendica-Instanz kann sich von einem einzigen Konto aus mit Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-Pods und Dutzenden anderer Netzwerke verbinden. Im Gegensatz zu neueren Plattformen, die sich auf ein Protokoll konzentrieren, wurde Friendica speziell für eine maximale Föderationsreichweite im gesamten dezentralen sozialen Web entwickelt.

Wenn Sie Friendica auf Ihrem eigenen VPS betreiben, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre soziale Identität und Ihre Daten. Sie bestimmen die Regeln, entscheiden, mit welchen Netzwerken Sie föderieren möchten, und behalten alle Beiträge, Kontakte und Medien unter Ihrer direkten Kontrolle – ohne Werbung und ohne eine Plattform, die morgen verschwinden oder ihre Bedingungen ändern kann.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Friendica

Universelle Föderation

Verbindet sich gleichzeitig mit ActivityPub-, Diaspora- und DFRN-Netzwerken — folgen und interagieren Sie mit Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- und Diaspora-Nutzern von einem Konto aus.

Rich-Beitragsformate

Unterstützt Langform-Beiträge mit vollständiger BBCode- und Markdown-Formatierung, Inline-Bildern, Dateianhängen und Umfragen — weit über die 500-Zeichen-Grenze von Microblogging-Plattformen hinaus.

Datenschutzorientierte Kontakte

Feingranulare Zielgruppenkontrollen pro Beitrag – teilen Sie mit allen, bestimmten Kontaktgruppen oder Einzelpersonen – was Ihnen Mastodon-ähnliche Privatsphäre mit Facebook-ähnlichen Gruppenmechanismen bietet.

Forum- und Gruppenkanäle

Erstellen Sie themenbasierte Forenkonten, in die sich jeder Fediverse-Benutzer einklinken kann, um vernetzte Community-Diskussionen über Netzwerkgrenzen hinweg zu ermöglichen.

Veranstaltungen und Kalender

Integrierte Event-Erstellung mit RSVP-Funktion und einem persönlichen Kalender, der sich über föderierte Kontakte synchronisiert, nützlich für die Gemeinschaftskoordination ohne externe Tools.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie Friendica mit offiziellen Add-ons für LDAP-Authentifizierung, S3-Speicher, Push-Benachrichtigungen, zusätzliche OAuth-Anbieter und Cross-Posting auf andere Plattformen.

Warum Friendica auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Leichtgewichtiges selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

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