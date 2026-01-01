Scoold ist eine Open-Source-Frage-Antwort- und Wissensaustauschplattform, inspiriert von Stack Overflow, speziell entwickelt fÃ¼r Teams, Schulen und Organisationen, die einen strukturierten Ort benÃ¶tigen, um Fragen, Antworten und internes Wissen zu erfassen. Das Single-JAR Spring Boot Frontend ist mit dem Para Backend gekoppelt, das Authentifizierung, Suche und Persistenz verwaltet und in dieser Bereitstellung gebÃ¼ndelt mit einem eingebetteten H2-Speicher geliefert wird, der beim ersten Start sofort einsatzbereit ist.

Durch das Selbst-Hosting von Scoold bleiben jede Frage, Antwort, Abstimmung und BenutzeridentitÃ¤t auf Ihrem eigenen VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS-Frage-Antwort-Dienst. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Benutzer, keine Anbieterbindung fÃ¼r Ihre Wissensdatenbank, und die Apache 2.0-Lizenz ermÃ¶glicht es Ihnen, Abstimmungsregeln, Badges, Bereiche und Authentifizierungsanbieter so anzupassen, wie Ihr Team tatsÃ¤chlich arbeitet.