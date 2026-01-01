Scoold als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Q&A-Plattform im Stack Overflow-Stil fÃ¼r Teams, Klassenzimmer und den internen Wissensaustausch.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Scoold erstellen kÃ¶nnen
Scoold ist eine Open-Source-Frage-Antwort- und Wissensaustauschplattform, inspiriert von Stack Overflow, speziell entwickelt fÃ¼r Teams, Schulen und Organisationen, die einen strukturierten Ort benÃ¶tigen, um Fragen, Antworten und internes Wissen zu erfassen. Das Single-JAR Spring Boot Frontend ist mit dem Para Backend gekoppelt, das Authentifizierung, Suche und Persistenz verwaltet und in dieser Bereitstellung gebÃ¼ndelt mit einem eingebetteten H2-Speicher geliefert wird, der beim ersten Start sofort einsatzbereit ist.
Durch das Selbst-Hosting von Scoold bleiben jede Frage, Antwort, Abstimmung und BenutzeridentitÃ¤t auf Ihrem eigenen VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS-Frage-Antwort-Dienst. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Benutzer, keine Anbieterbindung fÃ¼r Ihre Wissensdatenbank, und die Apache 2.0-Lizenz ermÃ¶glicht es Ihnen, Abstimmungsregeln, Badges, Bereiche und Authentifizierungsanbieter so anzupassen, wie Ihr Team tatsÃ¤chlich arbeitet.
Hauptmerkmale von Scoold
Stack Overflow Workflow
Abstimmungen, akzeptierte Antworten, Reputation, Abzeichen und Tags bieten Mitwirkenden den gleichen vertrauten Frage-Antwort-Workflow wie beim Ã¶ffentlichen Stack Overflow, ohne Einarbeitungszeit fÃ¼r neue Teammitglieder.
RÃ¤ume fÃ¼r Teams
Gruppieren Sie Fragen und Benutzer in isolierte Bereiche, damit Engineering, Support und Personalwesen eine einzige Scoold-Installation gemeinsam nutzen kÃ¶nnen, ohne dass sich ihre Inhalte vermischen.
GebÃ¼ndeltes Para-Backend
Der Para-Anwendungsserver wird zusammen mit Scoold bereitgestellt und beim ersten Start automatisch initialisiert, sodass Authentifizierung, Suche und Speicherung sofort ohne separate Einrichtung funktionieren.
Soziale und LDAP-Anmeldung
Melden Sie sich mit Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP oder E-Mail und Passwort an â€“ wÃ¤hlen Sie die IdentitÃ¤tsanbieter aus, die Ihre Organisation bereits verwendet, ohne benutzerdefinierten Authentifizierungscode schreiben zu mÃ¼ssen.
Markdown und CodeblÃ¶cke
GitHub-flavoured Markdown mit syntaxhervorgehobenen CodeblÃ¶cken, Tabellen, Aufgabenlisten und Emojis macht Scoold zu einer idealen LÃ¶sung fÃ¼r Entwicklungsteams, die technische Probleme und LÃ¶sungen dokumentieren.
REST-API und Webhooks
Eine OpenAPI 3.0 REST-Schnittstelle und signierte Webhooks ermÃ¶glichen Ihnen die Skripterstellung fÃ¼r Berichte, den Import von Ã¤lteren Q&A-Inhalten und die Integration von Scoold in Chat, Zapier oder Ihre eigene Automatisierung.
Warum Scoold auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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