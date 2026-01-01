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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit GeoNetwork erstellen können

GeoNetwork ist eine standardbasierte Open-Source-Kataloganwendung, die entwickelt wurde, um räumlich referenzierte Ressourcen über Organisationen hinweg zu verwalten. Entwickelt unter der OSGeo-Stiftung, bietet es Metadatenbearbeitung, föderierte Suche und einen eingebetteten Kartenbetrachter, die sofort mit ISO 19115/19139, Dublin Core und OGC API Records funktionieren.

Das Selbst-Hosting von GeoNetwork ermöglicht die volle Kontrolle über sensible Geodaten-Datensätze, Harvesting-Anmeldeinformationen und Zugriffsrichtlinien auf Ihrem eigenen VPS. Diese Vorlage bündelt PostGIS für die relationale Speicherung und Elasticsearch für die schnelle indizierte Suche, sodass der Katalog sofort nach dem Start produktionsbereit ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von GeoNetwork

Katalog für räumliche Metadaten

Verwalten Sie ISO 19115/19139-, Dublin Core- und INSPIRE-konforme Datensätze mit integrierter Validierung und vorlagenbasierter Bearbeitung.

Föderiertes Harvesting

Metadaten von CSW, OAI-PMH, WMS, WFS und anderen GeoNetwork-Knoten planmäßig abrufen, um eine einzige Suchschicht aufzubauen.

Elasticsearch Suche

Volltext- und facettierte räumliche Suche, unterstützt durch ein gebündeltes Elasticsearch-Backend für Ergebnisse in unter einer Sekunde über Millionen von Datensätzen hinweg.

Eingebetteter Kartenbetrachter

Vorschau von WMS-, WMTS- und WFS-Ebenen direkt aus einem Datensatz über den integrierten OpenLayers-basierten Kartenclient.

OGC API Records

Kataloginhalte über CSW 2.0.2 und den modernen OGC API Records Standard für nachgelagerte Geoportal-Integrationen bereitstellen.

PostGIS-Backend

Wird mit einer PostGIS-Datenbank geliefert, sodass räumliche Geometrien, Verknüpfungen und Zugriffsregeln in einer bewährten Open-Source-GIS-Engine bestehen bleiben.

Warum GeoNetwork auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

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