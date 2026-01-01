Ant Media Server CE mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Medienserver für untersekündliches WebRTC-, RTMP-, SRT- und HLS-Streaming mit integriertem Admin-Dashboard.
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Was Sie mit Ant Media Server CE erstellen können
Ant Media Server Community Edition ist eine Open-Source-Streaming-Engine, die für Live-Videos mit extrem niedriger Latenz entwickelt wurde. Sie akzeptiert die Aufnahme über RTMP, SRT und WebRTC und liefert Streams an Zuschauer über WebRTC (~0,5 s Latenz), HLS, CMAF LL-HLS, DASH und RTSP – alles von einem einzigen Server aus. Ein integriertes Admin-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Streams zu verwalten, Anwendungen zu konfigurieren und Verbindungen ohne externe Tools zu überwachen.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet keine Gebühren pro Stream, keine Einschränkungen durch Drittanbieter-Plattformen und die volle Kontrolle über Ihre Zuschauerdaten. Egal, ob Sie eine Telemedizin-Plattform, ein E-Learning-Klassenzimmer, eine Live-Auktion oder eine Sportübertragung aufbauen, der Ant Media Server bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage, die Sie vollständig kontrollieren.
Hauptmerkmale von Ant Media Server CE
Extrem niedrige Latenz WebRTC
Ströme mit einer End-to-End-Latenz von unter 0,5 Sekunden über WebRTC aufnehmen und abspielen, was interaktive Videoerlebnisse in Echtzeit ermöglicht.
Multi-Protokoll-Ingest
Empfangen Sie Live-Streams von OBS, FFmpeg, IP-Kameras und jeder RTMP-, SRT- oder WebRTC-kompatiblen Quelle ohne zusätzliche Konfiguration.
HLS- und CMAF-Bereitstellung
Stellen Sie Streams über Standard-HLS und CMAF LL-HLS bereit, damit Zuschauer auf jedem Gerät oder CDN ohne Plugins zusehen können.
Integriertes Admin-Dashboard
Verwalten Sie Stream-Anwendungen, überprüfen Sie Live-Sitzungen und konfigurieren Sie Servereinstellungen über die integrierte Webkonsole auf Port 5080.
Aufnahme und VOD
Zeichnen Sie Live-Streams automatisch in MP4 oder HLS auf und stellen Sie sie als On-Demand-Inhalte vom selben Server bereit.
Warum Ant Media Server CE auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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