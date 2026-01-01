TubeSync ist ein selbst gehostetes Tool im PVR-Stil für YouTube, das Kanäle und Playlists überwacht und neue Videos automatisch herunterlädt, sobald sie veröffentlicht werden. Es funktioniert wie ein DVR für Online-Inhalte und hält Ihre Medienbibliothek ohne manuelles Eingreifen auf dem neuesten Stand.

TubeSync auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, während Ihre Geräte ausgeschaltet sind. Es integriert sich mit Plex- und Jellyfin-Medienservern, verarbeitet Metadaten und Miniaturansichten automatisch und unterstützt Stichwortfilterung sowie Qualitätsgrenzwerte, um Speicherplatz zu sparen.