TubeSync in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Synchronisieren und laden Sie YouTube-Kanäle und Playlists automatisch auf Ihren VPS herunter, wie einen PVR für Online-Videos.
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Was Sie mit TubeSync erstellen können
TubeSync ist ein selbst gehostetes Tool im PVR-Stil für YouTube, das Kanäle und Playlists überwacht und neue Videos automatisch herunterlädt, sobald sie veröffentlicht werden. Es funktioniert wie ein DVR für Online-Inhalte und hält Ihre Medienbibliothek ohne manuelles Eingreifen auf dem neuesten Stand.
TubeSync auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, während Ihre Geräte ausgeschaltet sind. Es integriert sich mit Plex- und Jellyfin-Medienservern, verarbeitet Metadaten und Miniaturansichten automatisch und unterstützt Stichwortfilterung sowie Qualitätsgrenzwerte, um Speicherplatz zu sparen.
Hauptmerkmale von TubeSync
Automatische Kanalsynchronisierung
Überwachen Sie YouTube-Kanäle und Playlists und laden Sie neue Videos automatisch herunter, sobald sie veröffentlicht werden.
Plex & Jellyfin Integration
Heruntergeladene Videos werden mit den richtigen Metadaten und Miniaturansichten für den nahtlosen Import in Plex- oder Jellyfin-Bibliotheken organisiert.
Qualitätskontrolle
Legen Sie maximale Auflösungsgrenzen und Formatpräferenzen fest, um die Videoqualität mit dem verfügbaren Speicherplatz abzugleichen.
Schlüsselwortfilterung
Filtern Sie die herunterzuladenden Videos nach Titel-Keywords und schließen Sie Inhalte aus, die nicht Ihren Interessen entsprechen.
Warum TubeSync auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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