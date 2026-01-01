CiviCRM mit einem Klick installieren.
Open-Source-Mitgliederbeziehungsmanagement für gemeinnützige Organisationen, Interessengruppen und mitgliedergeführte Organisationen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für CiviCRM
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit CiviCRM erstellen können
CiviCRM ist ein speziell entwickeltes Open-Source-CRM für gemeinnützige Organisationen, NGOs, Verbände und Bürgerorganisationen. Im Gegensatz zu vertriebsorientierten kommerziellen CRMs ist jedes Modul – Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Mailings und Fallmanagement – auf die Arbeitsabläufe von Spendensammlern, Organisatoren und Programmmitarbeitern zugeschnitten, die Wähler und Mitglieder und nicht Leads verwalten.
Das Selbst-Hosting von CiviCRM auf Ihrem eigenen VPS hält Spenderdatensätze, Spendenhistorie und Mitgliederdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Preis pro Kontakt, ohne Drittanbieter für die Datenverarbeitung und mit vollständiger Eigentümerschaft an jedem Bericht und jeder Segmentierung, die Sie erstellen.
Hauptmerkmale von CiviCRM
Kontaktverwaltung
Verfolgen Sie unbegrenzt viele Kontakte, Haushalte und Organisationen mit Beziehungen, Tags und benutzerdefinierten Feldern, die auf die Arbeitsabläufe von Non-Profit-Organisationen zugeschnitten sind.
Beiträge und Spendenaktionen
Online-Spenden annehmen, Zusagen verwalten, wiederkehrende Spendenprogramme durchführen und Beiträge mit integrierter Finanzberichterstattung abgleichen.
Mitgliederverwaltung
Automatisieren Sie Mitgliederanmeldungen, Verlängerungen und gestaffelte Vorteile mit konfigurierbaren Mitgliedschaftstypen und Lebenszyklus-Erinnerungen.
Veranstaltungen und Anmeldung
Erstellen Sie Veranstaltungsseiten, verkaufen Sie Tickets, verwalten Sie Teilnehmer und verfolgen Sie die Teilnahmengeschichte neben den übrigen Daten jedes Kontaktdatensatzes.
E-Mail und Massenversand
Zielgruppen segmentieren, gezielte E-Mail-Kampagnen versenden und Öffnungen, Klicks und Bounces messen, ohne pro-Kontakt-Versandgebühren zu zahlen.
Fallmanagement
Koordinieren Sie Interessenvertretung, Dienstleistungen und geförderte Programme mit strukturierten Fallabläufen, Aktivitätsverfolgung und Zuweisungen.
Warum CiviCRM auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.