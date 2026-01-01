CiviCRM ist ein speziell entwickeltes Open-Source-CRM für gemeinnützige Organisationen, NGOs, Verbände und Bürgerorganisationen. Im Gegensatz zu vertriebsorientierten kommerziellen CRMs ist jedes Modul – Kontakte, Spenden, Mitgliedschaften, Veranstaltungen, Mailings und Fallmanagement – auf die Arbeitsabläufe von Spendensammlern, Organisatoren und Programmmitarbeitern zugeschnitten, die Wähler und Mitglieder und nicht Leads verwalten.

Das Selbst-Hosting von CiviCRM auf Ihrem eigenen VPS hält Spenderdatensätze, Spendenhistorie und Mitgliederdaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Preis pro Kontakt, ohne Drittanbieter für die Datenverarbeitung und mit vollständiger Eigentümerschaft an jedem Bericht und jeder Segmentierung, die Sie erstellen.